Погода не меняется: где расположен самый солнечный город мира

Жизнь в самом солнечном городе мира существенно отличается от привычных погодных условий большинства европейцев. Там практически не бывает пасмурных дней, а солнце светит почти круглый год. В то же время такая стабильность имеет свою цену – экстремально высокие температуры и почти полное отсутствие дождей.

Несмотря на привлекательность постоянного солнца, местные жители вынуждены приспосабливаться к сложным климатическим условиям. Как пишет Daily Express, именно поэтому этот город одновременно захватывает и удивляет туристов со всего мира.

Юма – рекордсмен по количеству солнца

Американский город Юма, расположенный в штате Аризона, официально признан самым солнечным в мире.

По данным мировых рекордов, здесь солнце светит примерно 91% времени в течение года – это более 4 тысяч часов. Для сравнения, во многих европейских странах этот показатель в несколько раз меньше. В летний период продолжительность светового дня может достигать 13 часов, что создает практически непрерывное ощущение яркого дня.

Однако вместе с солнечной погодой приходит и жара: температура летом часто превышает +38°C, а иногда поднимается до +50°C. Поэтому днем большинство жителей избегает пребывания на улице, отдавая предпочтение кондиционированным помещениям. Даже ночью воздух остается теплым, что затрудняет отдых.

Жизнь без дождя и погодных изменений

Климат Юмы отличается почти полным отсутствием разнообразия. За год здесь выпадает лишь около 89 мм осадков, что делает город одним из самых засушливых на планете. Такая стабильность означает, что смены сезонов почти незаметны, а дожди – редкое явление.

Несмотря на это, мягкие зимы делают регион важным для сельского хозяйства. Благодаря отсутствию сильных морозов здесь выращивают значительную часть листовых овощей, в частности салата, который поставляется по всей стране. Кроме того, город привлекает туристов историческими объектами, в частности старинной тюрьмой, которая сейчас функционирует как музей.

Контраст с самым влажным местом планеты

Для понимания уникальности Юмы стоит сравнить ее с противоположностью – самым влажным местом в мире. Таким является населенный пункт Маусинрам в Индии, где ежегодное количество осадков достигает почти 12 тысяч мм. Там дожди настолько интенсивны, что иногда делают невозможным обычную жизнь.

Этот контраст демонстрирует, насколько разнообразным может быть климат на планете. Если Юма – это символ постоянного солнца и жары, то индийское поселение олицетворяет непрерывные ливни и влажность. Оба места привлекают туристов, но каждое из них испытывает людей по-своему.

