'Навсегда в строю': в Полтаве попрощались с защитником, который погиб в Донецкой области. Фото

В Полтаве сегодня попрощались с защитником Украины Максимом Пушкарем. Герой погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова. Младший сержант Максим Геннадьевич Пушкарь родился и проживал в Полтаве.

С начала полномасштабной войны он стал в ряды Вооруженных сил Украины, проходил службу в должности оператора беспилотных летательных аппаратов.

16 октября 2025 года воин погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области, защищая Украину, ее свободу и независимость.

Полтавская громада провела Героя в последний путь, склонив головы в благодарности и скорби.

"Искренние соболезнования родным, близким и собратьям. Полтава помнит. Спасибо за Чин! Вечная память Герою!" - отметили в горсовете.

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из города Вишневое Киевской области Александр Андриенко. Защитник Украины длительное время считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Черниговщине погиб военный из Фастова Киевской области Александр Манис. Жизнь украинского воина оборвалась 12 октября.

