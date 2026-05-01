Навсегда останется в памяти близких: на Харьковщине погиб младший сержант Александр Тищенко. Фото

1 мая в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области попрощаются с воином Александром Тищенко. 43-летний Герой погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Симиновка на Харьковщине в результате удара вражеского FPV-дрона.

Его сердце перестало биться 17 апреля 2026 года. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Фастовского городского совета.

Что известно об украинском защитнике

Александр Васильевич Тищенко родился в 1983 году в селе Мотовиловка.

"Здесь прошли его детские годы, здесь он получил образование и сделал первые шаги во взрослой жизни. После школы работал автослесарем, впоследствии овладел профессией пекаря. Был трудолюбивым, искренним и добрым человеком, которого знали и уважали односельчане", – рассказали представители общины.

Украинец стал на защиту своей страны и всех нас 14 июня 2023-го. Он служил в должности младшего сержанта, командира отделения мотопехотного взвода. Воевал на Донецком и Харьковском направлениях.

17 апреля 2026-го вблизи села Симиновка военнослужащий погиб.

Дома его ждали жена Эльвира и сын Дмитрий, мама Светлана, брат Олег, сестры Алла и Надежда.

"Александр Тищенко навсегда останется в памяти родных, близких, побратимов и всех, кто его знал, как мужественный воин, преданный сын своей земли и достойный гражданин Украины", – заявили в городском совете.

Церемония прощания назначена на пятницу, 1 мая. Начало: 10:30, возле дома воина в Мотовиловке. Ориентировочно в 11:00 заупокойная литургия начнется в местном храме. Похоронят воина на Мотовиловском кладбище.

