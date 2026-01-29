Отдал жизнь за Украину: в боях Донецкой области погиб защитник из Волыни. Фото

В боя против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Сергей Томашевич. Жизнь защитника Украины оборвалась на Донбассе.

Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения 19 января 2026 года. Об этом в Facebook сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

Обстоятельства трагедии

Старший солдат Сергей Томашевич служил на должности стрелка 2-го мотопехотного отделения мотопехотного батальона воинской части А5002. Мужчина погиб 19 января 2026 года в результате несовместимых с жизнью ранений, полученных во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Белицкое Покровского района Донецкой области.

Прощение с павшим воином состоится 29 января 2026 года. 11:00 – прощание у дома Защитника по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 13/1. В 13:00 пройдет гражданская панихида на площади Героев Майдана.

Похоронят Сергея Томашевича на Аллее Героев городского кладбища в Ковеле.

Напомним, на войне погиб Герой с Прикарпатья. Николай Богатчук из Ивано-Франковской области считался пропавшим без вести с конца 2023-го года. Как стало известно, свой последний бой он принял вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, также на фронте погиб молодой защитник из Львовской области Андрей Лех. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания на Курщине.

