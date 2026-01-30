На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Яременко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Яременко. Сердце защитника Украины остановилось 22 ноября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"И снова такой долгий путь Героя "на щите"... Солдат Александр Яременко, старший стрелок. Погиб 22 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Пустынка Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Александром Яременко состоится в субботу, 31 января в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

