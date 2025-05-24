Навсегда 35: на Харьковщине из-за атаки дронов погиб полицейский Юрий Баранов. Фото

На Харьковщине в бою с врагом погиб полицейский Юрий Баранов. Он получил смертельные ранения в результате атаки вражеских FPV-дронов.

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35-летнего сержанта полиции успели доставить в медицинский пункт, однако врачи проиграли битву за его жизнь. О потере сообщили в полиции Харьковщины.

"Во время выполнения боевого задания погиб полицейский Харьковщины Юрий Баранов. Полицейский взвода № 2 роты № 1 батальона № 2 полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области отдал свою жизнь, защищая Родину, и до последнего вздоха оставался верным Присяге", – говорится в сообщении.

Вместе с побратимами-полицейскими сержант полиции Юрий Баранов 23 мая отправился на выполнение боевого задания на одном из отрезков фронта на Харьковском направлении. Группа попала под удар вражеских FPV-дронов.

Во время атаки 35-летний полицейский получил тяжелые травмы. Его эвакуировали с поля боя и доставили в медицинский пункт. Однако медики не смогли спасти жизнь защитнику: сердце Юрия Баранова навеки остановилось.

Дома воина ждали любимая жена, мама и 11-летняя дочь.

"Юрий был примером мужества и чести. Руководство и коллектив полиции Харьковщины выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою! Навсегда в строю", – подчеркнули коллеги погибшего из полиции Харьковщины.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб доброволец из Италии Мануэль Мамели. Тело воина, который не смог оставаться в стороне от несправедливости агрессивного нападения России, осталось на временно оккупированной территории Украины.

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