Навеки 49: война унесла жизнь Героя из Херсона. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов погиб воин родом из Херсона Владимир Якубовский. Жизнь бойца оборвалась во время выполнения боевого задания.

О трагедии сообщили на странице Херсонского областного совета. Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким.

В последний путь 49-летнего защитника провели 28 февраля в Одессе.

"Владимир Якубовский – муж нашей коллеги – до последнего оставался верным военной присяге и долгу перед Украиной. Его мужество и жертвенность является примером стойкости и преданности своему государству Коллектив Херсонского областного совета выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем головы перед павшим воином", – говорится в заметке учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, на фронте погиб 27-летний воин из Львовской области Иван Алексеев. Последний бой он принял на Херсонщине в конце февраля.

Ранее стало известно, что на фронте 3 февраля во время выполнения боевого задания погиб военный из села Новоселки Киевской области Ярослав Халамейда. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

