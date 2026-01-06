Ее торт покорил Великобританию: кулинар из Донбасса, которая училась печь у бабушки, создала десерт в форме Украины и стала звездой

Украинка Наталья Ричардсон триумфировала в самом рейтинговом проекте Великобритании – Great British Bake Off. Во время первой съемочной недели кулинар из Донбасса смогла покорить профессиональное жюри впечатляющим тортом в форме карты Украины, за который получила специальную награду – "Звездный пекарь".

Как сообщает BBC, Наталью Ричардсон выбрали из 10 тысяч претендентов на участие в проекте. Она смогла дойти до середины соревнований и попала в шестерку лучших пекарей Великобритании.

"Лично для меня это было возможностью представить Украину не только с войной и горем, а показать всем, как мы готовим, какая у нас искренняя душа, какие мы классные люди", – прокомментировала кулинар свое участие в Great British Bake Off.

Что интересно, печь Наталья Ричардсон училась у своей бабушки по традиционным рецептам, которые передавались из поколения в поколение. Теперь в своих кулинарных шедеврах звезда Great British Bake Off сочетает украинские вкусы, такие как мед, мак и специи, с экзотическими ингредиентами.

Что известно о Наталье Ричардсон

Наталья Ричардсон родилась и выросла на Донбассе, однако после оккупации родного региона Россией переехала в Киев. За полгода до начала большой войны она вышла замуж за любимого мужчину Гарри, вместе с которым переехала в Великобританию. Избранник Натальи Ричардсон также родился и провел детство в Украине. Кстати, именно он прислал заявку на участие украинки в популярном проекте.

Супруги живут в Восточном Йоркшире и воспитывают 3-летнюю дочь Франческу. Наталья Ричардсон с мужем поддерживают Украину, в частности, помогают украинским беженцам в Великобритании. Пара даже приютила в своем доме собаку, которую спасли из-под вражеских обстрелов.

