Навеки 22 года: под Покровском погиб Герой с Полтавщины. Фото

В Лютенской громаде Полтавской области подтвердили гибель военнослужащего Константина Ищенко. Защитник Украины погиб во время выполнения боевого задания на Покровском направлении 23 декабря 2024 года. Ему было 22 года.

Информацию о гибели военного обнародовала Лютенская территориальная община на своей странице в Facebook. Константин Ищенко был жителем села Рашевка Лютенского сельского совета. Он погиб, обеспечивая национальную безопасность и оборону Украины, во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

В сообщении указано, что подтверждение гибели поступило только теперь, после обмена телами. Община также сообщила о возвращении тела воина домой по результатам ДНК-экспертизы.

В обращении говорится: "В Лютенской общине на одного небесного воина стало больше. Склоняем головы в скорби и отдаем дань уважения нашему Герою". Там же выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Известие о гибели Константина Ищенко стало тяжелым ударом для громады. В Лютенской ТГ отметили, что воин считался пропавшим без вести, и только теперь его гибель официально подтверждена. Именно поэтому сообщение о возвращении тела с фронта появилось с задержкой.

В громаде говорят, что Константин был молодым, но сознательно встал на защиту страны. Реакция односельчан сдержанная, но очень эмоциональная. Люди пишут слова поддержки семье, вспоминают воина и благодарят его за службу.

О дате и времени прощания с Героем в громаде обещают сообщить дополнительно. Сейчас семья готовится к захоронению защитника на родной земле.

Погиб под Покровском

Константин Ищенко, 2003 года рождения, погиб на Покровском направлении Донецкой области 23 декабря 2024 года. Именно это направление остается одним из самых сложных на фронте, с интенсивными боевыми действиями и значительными потерями с обеих сторон.

После гибели тело военного длительное время находилось на временно оккупированной или прифронтовой территории. Вернуть его удалось только во время очередного обмена телами погибших. Личность воина подтвердили по результатам ДНК-экспертизы.

