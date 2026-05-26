Научные работники теперь могут оформить отсрочку в Резерв+: как это сделать

Научные работники и представители сферы высшего и профессионального образования получили возможность оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Система автоматически будет проверять данные через государственные реестры.

И отныне будет оформлять отсрочку онлайн. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Для подачи заявки пользователям необходимо авторизоваться в мобильном приложении "Резерв+" и перейти в категорию "Работники высшего и профобразования, ученые". После этого нужно нажать кнопку подачи запроса.

Далее система самостоятельно проводит проверку информации в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Если данные актуальны и соответствуют требованиям, отсрочка оформляется автоматически без дополнительных обращений.

После завершения проверки пользователь получит уведомление с результатом рассмотрения заявки в приложении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине более 90% действующих отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически. Система работает без подачи заявлений и справок и охватывает 22 категории граждан.

