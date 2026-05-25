Кому автоматически продлят отсрочку от мобилизации и что надо учесть: объяснение
ВУкраине более 90% действующих отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически. Система работает без подачи заявлений и справок и охватывает 22 категории граждан.
После проверки данные автоматически обновляются в электронном военно-учетном документе в приложении "Резерв+". Это касается отсрочек, оформленных как онлайн, так и через ЦПАУ. OBOZ.UA рассказывает, кому из граждан отсрочку продлят автоматически.
Автоматическое продление действует для 22 категорий граждан. Среди них:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе граждане;
- родители трех и более детей;
- одинокие родители детей до 18 лет;
- родители ребенка с инвалидностью;
- лица, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи или людьми с инвалидностью;
- студенты и аспиранты;
- работники школ;
- преподаватели высшего и профессионального образования;
- военные, освобожденные из плена;
- родственники погибших в боевых действиях.
Заметим, что автоматическое продление может не сработать, если система не найдет необходимые данные в реестрах. Это касается, в частности, лиц, которые ухаживают за родителями с инвалидностью I или II группы, имеют обязанность ухода за тяжелобольными членами семьи или являются родителями трех и более детей.
В таких ситуациях нужно лично обратиться в любой ЦНАП с документами, подтверждающими право на отсрочку.
Для корректного автоматического продления данные в реестрах должны быть актуальными. Речь идет об информации в ГРАГС относительно семейного положения, данные об инвалидности в соответствующих реестрах, персональные сведения родителей, а также отсутствие задолженности по уплате алиментов более трех месяцев.
Напомним, в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. При этом не всем военнообязанным ее продлевают автоматически.
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 июня 2026 года существенных изменений относительно правил мобилизации в Украине не предвидится. Несмотря на то, что призывной возрастохватывает мужчин 25-60 лет, в армию пойдут далеко не все.
