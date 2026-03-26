Национальная гвардия Украины – это во-первых, люди: Клименко рассказал о пулеметчице Александре, которая получила звание Героя Украины

Сегодня воины Национальной гвардии отмечают свой профессиональный праздник. О людях, которые ежедневно делают невозможное реальностью, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал в своем Телеграмм-канале.

Более 17 тысяч гвардейцев отмечены государственными наградами. 114 военнослужащих НГУ получили высшее звание – Героя Украины. На днях впервые в истории Нацгвардии это звание получила женщина – пулеметчица Александра Давыденко с позывным "Вырва".

"Мы гордимся каждой и каждым, кто стал на защиту страны. И с болью вспоминаем тех, кто отдал за нашу свободу самое дорогое. 67 гвардейцев за время полномасштабного вторжения, к сожалению, получили звание Героя Украины посмертно.Сегодня воины Национальной гвардии отмечают свой профессиональный праздник. Вы – гордость системы МВД и опора безопасности государства. Спасибо каждому и каждой из вас за верность присяге и за смелость, которая проявляются в самых сложных боях.Слава нашим Героям!", – написал Глава ведомства.

Накануне 12-й годовщины основания Национальной гвардии Президент Украины Владимир Зеленский присвоил старшему солдату НГУ Александре Давыденко высшее государственное звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда. Она стала первой женщиной в рядах Национальной гвардии Украины, которая получила это звание за боевые заслуги во время полномасштабной войны России против Украины.

Железная воля Александры Давыденко

История Александры – пример бесстрашия, выдержки и силы духа украинского добровольца, который даже в самые тяжелые моменты боя не отступает перед врагом.

Александра Давыденко в 2020 году добровольно присоединилась в ряды Национальной гвардии Украины. Она без колебаний стала в бой с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины. Вместе с побратимами Александра выполняла боевые задачи на самых горячих участках фронта, сдерживая продвижение российских войск и нанося противнику значительные потери.

Украинская защитница участвовала в ожесточенных боях в Донецкой области - в районах населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка, Никаноровка, Уют и Белицкое. За время службы она осуществила около 45 штурмовых операций в направлении позиций российских подразделений. В ходе боев Александра лично уничтожила три единицы вражеской техники, более 30 беспилотников и около взвода оккупантов.

Весной 2025 года ее подразделение было направлено на усиление обороны в районе Ивано-Дарьевки Бахмутского района. Несмотря на ежедневные минометные, танковые и артиллерийские обстрелы гвардейка продолжала выполнять боевые задачи, выбирая оптимальные позиции для ведения огня и нанося удары по силам противника.

Особенно драматическими стали события марта 2025 года. После интенсивного артиллерийского обстрела позиций украинских защитников укрытие гвардейцев было частично разрушено. Услышав неподалеку голоса российских военных, которые приближались к позиции, Александра заняла оборону и открыла огонь. Во время боя она ранила одного из оккупантов и остановила продвижение штурмовой группы.

Когда враг начал забрасывать позицию гранатами, один из украинских бойцов получил тяжелые ранения. Рискуя собственной жизнью, гвардейка под огнем переместила собрата в укрытие и оказала ему помощь, а когда один из захватчиков попытался прорваться к траншеям, она вступила в ближний бой и уничтожила его.

В результате очередного удара FPV-дрона взрывная волна засыпала вход в блиндаж, где находились раненые военные. Придя в себя после ранения, гвардейка самостоятельно откопала собрата из-под завалов и оказала ему домедицинскую помощь.

Ночью российская штурмовая группа снова попыталась атаковать позицию. Увидев разрушенный блиндаж, оккупанты предложили украинским бойцам сдаться. В ответ они получили категорический отказ.

Несмотря на ранения и контузию, Александра Давыденко выбралась из разрушенного укрытия, вступила в бой с превосходящими силами противника, уничтожила одного оккупанта, еще одного ликвидировала гранатой и ранила двух. После этого она вернулась в блиндаж и под обстрелом вывела двух раненых побратимов на запасную позицию, спасая им жизнь.

В течение 2025 года гвардейка неоднократно участвовала в боях на Покровском направлении. Во время одного из штурмов в августе она прицельным пулеметным огнем уничтожила семерых оккупантов, а из ручного противотанкового гранатомета - бронированный автомобиль врага вместе с экипажем.

В последующих боях гвардейка продолжала сдерживать атаки противника, уничтожая штурмовые группы, пулеметные расчеты и вражеские укрытия. Даже после полученных ранений и акубаротравмы она не оставила позицию и отказалась от эвакуации.

В январе 2026 года во время боев вблизи населенного пункта Белицкое Александра, уничтожила вражеский пулеметный расчет. Во время артиллерийского обстрела она получила осколочное ранение, но самостоятельно оказала себе помощь и продолжила бой.

Благодаря мужеству, выдержке и профессионализму украинской защитницы многочисленные атаки противника на определенных рубежах обороны были сорваны, а оккупационные подразделения понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

За исключительную отвагу, самоотверженность и героизм в боях против российских оккупационных войск старшему солдату Александре Давыденко присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Ее подвиг стал символом силы украинских добровольцев - людей, которые по собственной воле стали на защиту государства и продолжают держать оборону страны.