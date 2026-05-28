Настоящий домашний пломбир из сливок: мороженое получается нежным и без кристалликов льда

Самый простой и вкусный рецепт домашнего сливочного мороженого состоит всего из двух ингредиентов. Оно получается нежным, без кристалликов льда и не требует использования мороженицы. Для приготовления десерта вам понадобится всего лишь – 33% сливки, сгущенное молоко.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного, с очень приятным ароматом мороженого.

Ингредиенты:

Сливки (жирность 33-35%) 500 мл (обязательно очень холодные)

Сгущенное молоко 250-300 г(по вкусу, регулирует сладость)

Ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Охладите посуду, в которой будете готовить. Влейте сливки, добавьте сгущенное молоко и ваниль, взбейте до пиков.

2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.

