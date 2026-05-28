УкраїнськаУКР
русскийРУС

Настоящий домашний пломбир из сливок: мороженое получается нежным и без кристалликов льда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
690
Рецепт мороженого
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Самый простой и вкусный рецепт домашнего сливочного мороженого состоит всего из двух ингредиентов. Оно получается нежным, без кристалликов льда и не требует использования мороженицы. Для приготовления десерта вам понадобится всего лишь – 33% сливки, сгущенное молоко.

Настоящий домашний пломбир из сливок: мороженое получается нежным и без кристалликов льда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного, с очень приятным ароматом мороженого. 

Ингредиенты:

  • Сливки (жирность 33-35%)  500 мл (обязательно очень холодные)
  • Сгущенное молоко 250-300 г(по вкусу, регулирует сладость)
  • Ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Охладите посуду, в которой будете готовить. Влейте сливки, добавьте сгущенное молоко и ваниль, взбейте до пиков.

Настоящий домашний пломбир из сливок: мороженое получается нежным и без кристалликов льда

2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.

Настоящий домашний пломбир из сливок: мороженое получается нежным и без кристалликов льда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамороженоерецептмолочная продукциядесерт
Редакционная политика