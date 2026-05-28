Настоящий домашний пломбир из сливок: мороженое получается нежным и без кристалликов льда
1 минута
690
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Самый простой и вкусный рецепт домашнего сливочного мороженого состоит всего из двух ингредиентов. Оно получается нежным, без кристалликов льда и не требует использования мороженицы. Для приготовления десерта вам понадобится всего лишь – 33% сливки, сгущенное молоко.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного, с очень приятным ароматом мороженого.
Ингредиенты:
- Сливки (жирность 33-35%) 500 мл (обязательно очень холодные)
- Сгущенное молоко 250-300 г(по вкусу, регулирует сладость)
- Ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Охладите посуду, в которой будете готовить. Влейте сливки, добавьте сгущенное молоко и ваниль, взбейте до пиков.
2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: