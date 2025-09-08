Настоящие 'липучки': топ-8 самых надоедливых пород собак

Собаки известны своей преданностью и привязанностью, но некоторые породы становятся слишком надоедливыми. Независимо от того, ходят ли они за вами из комнаты в комнату или отказываются выпускать вас из поля зрения, некоторые собаки настолько навязчивы, что их часто называют "собаками-липучками".

Многие такие породы собак изначально были выведены для ролей, требующих постоянного взаимодействия с человеком, таких как выпас скота, помощь на охоте или обеспечение личной защиты. Хотя их преданность может быть невероятно милой, она также сигнализирует о тревоге, неуверенности, признаке прошлой травмы или острой потребности в постоянном общении, именно поэтому важно распознать, что вызывает такое поведение, пишет Express.

Венгерская визла

Она была выведена для тесного сотрудничества с охотниками и остается невероятно преданной своим хозяевам. Она стремится к постоянному обществу и может страдать от тревоги разлуки, если ее оставлять надолго одну.

Лабрадор-ретривер

Любимец семьи, лабрадор-ретривер невероятно ласковый и дружелюбный. Он общительный, стремится угодить и счастлив, когда рядом с вами, будь то во время прогулок, игр или дремоты на диване.

Бордер-колли

Известные своим интеллектом и трудолюбием, бордер-колли могут глубоко привязываться к своим хозяевам. Эти собаки чувствуют себя счастливыми благодаря умственной стимуляции и физической активности и могут буквально пытаться перегонять своих хозяев из комнаты в комнату.

Мальтийская

Небольшие по размеру, но очень привязанные, мальтийская болонка – это игрушечная порода, которая любит, когда ее обнимают и носят на руках. Они нежные, любящие и часто громкие, когда их оставляют в одиночестве, что делает их идеальными для владельцев, которые проводят большую часть времени дома.

Итальянская борзая

Деликатная и чувствительная, итальянская борзая не любит оставаться в одиночестве даже на короткое время. Она склонна ходить за своими хозяевами по дому и любит сворачиваться калачиком на коленях, часто ища тепла и успокоения.

Доберман-пинчер

Несмотря на свою суровую внешность, доберманы очень преданные и эмоционально чувствительные. Они имеют прочные связи со своими семьями и не любят быть в стороне. Эта порода лучше всего чувствует себя с владельцами, которые присутствуют и активны в их повседневной жизни.

Мопс

Мопсы могут быть маленькими, но их желание внимания огромное. Эти ласковые собаки стремятся к взаимодействию с человеком и могут проявлять признаки страданий, такие как скулеж или грызение, если их оставлять в одиночестве слишком долго.

Немецкий дог

Это огромный экземпляр. Немецкий дог может весить довольно много, но это не мешает ему вести себя как маленькая собака. Эти "нежные великаны" невероятно ласковые и эмоционально чувствительные, часто предпочитают быть рядом с вами или на вас все время.

