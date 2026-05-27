Настоящего тепла пока не будет? Каких капризов ждать от погоды 27 мая. Карта

В Украине согласно последним прогнозам погоды, в целом 27 мая будет переменная облачность. Причем ночью только в северных областях местами, а уже днем в Украине будут повсеместно кратковременные дожди. На Прикарпатье, в центральных и южных областях – грозы.

Более того, к дождям по всей стране присоединится значительный западный и северо-западный ветер со скоростью в 7-12 м/с и штормовыми порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Но несмотря на все в стране будет довольно тепло. Так, температура ночью снизится лишь до 11° (максимум – 16°); а уже днем воздух прогреется до 18-23°.

Конечно, на Закарпатье и юге страны будет значительно теплее – до 23-28°.

Но из-за дождей и сильного ветра ощущаться внешняя температура будет на два-пять градусов ниже реальной.

Погода в столице

Соответствующий прогноз предоставляется для Киевской области и Киева:переменная облачность, ночью местами, а днем повсеместно кратковременные дожди.

Северо-западный ветер со скоростью в 7-12 м/с, днем будет уже с порывами до 15-20 м/с.

Ночью по области ожидают 11-16°, а днем – 18-23°. Такую же температуру ожидают и в столице.

Одновременно Киевщине предоставлено предупреждение об опасных явлениях.

Предупреждение об опасности

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях, собственно, предоставлено всей Украине. Связано предупреждение с сочетанием дождей и штормового ветра.

Это первый, желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отмечают синоптики.

Что будет дальше

Средняя месячная температура в июне предполагается в пределах 19-23° (а в Карпатах и Крымских горах 16-20°). Это, между прочим, на 1,5° выше нормы.

Месячное количество осадков в июне ожидается в пределах 49-90 мм, что в пределах (80 – 120%) нормы.

Так или иначе, как сообщал OBOZ.UA, весенние заморозки и погодные аномалии уже существенно повлияли на урожай фруктов в Украине (что, очевидно, повлияет и на цены). Больше всего пострадали абрикосы, персики, черешни и другие косточковые культуры. В то же время яблоки и груши могут хорошо уродиться.

