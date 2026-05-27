УкраїнськаУКР
русскийРУС

Настоящего тепла пока не будет? Каких капризов ждать от погоды 27 мая. Карта

Михаил Левакин
Новости. Общество
2 минуты
57
Настоящего тепла пока не будет? Каких капризов ждать от погоды 27 мая. Карта

В Украине согласно последним прогнозам погоды, в целом 27 мая будет переменная облачность. Причем ночью только в северных областях местами, а уже днем в Украине будут повсеместно кратковременные дожди. На Прикарпатье, в центральных и южных областях – грозы.

Более того, к дождям по всей стране присоединится значительный западный и северо-западный ветер со скоростью в 7-12 м/с и штормовыми порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Но несмотря на все в стране будет довольно тепло. Так, температура ночью снизится лишь до 11° (максимум – 16°); а уже днем воздух прогреется до 18-23°.

Конечно, на Закарпатье и юге страны будет значительно теплее – до 23-28°.

Но из-за дождей и сильного ветра ощущаться внешняя температура будет на два-пять градусов ниже реальной.

Настоящего тепла пока не будет? Каких капризов ждать от погоды 27 мая. Карта

Погода в столице

Соответствующий прогноз предоставляется для Киевской области и Киева:переменная облачность, ночью местами, а днем повсеместно кратковременные дожди.

Северо-западный ветер со скоростью в 7-12 м/с, днем будет уже с порывами до 15-20 м/с.

Ночью по области ожидают 11-16°, а днем – 18-23°. Такую же температуру ожидают и в столице.

Одновременно Киевщине предоставлено предупреждение об опасных явлениях.

Предупреждение об опасности

Настоящего тепла пока не будет? Каких капризов ждать от погоды 27 мая. Карта

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях, собственно, предоставлено всей Украине. Связано предупреждение с сочетанием дождей и штормового ветра.

Это первый, желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отмечают синоптики.

Что будет дальше

Средняя месячная температура в июне предполагается в пределах 19-23° (а в Карпатах и Крымских горах 16-20°). Это, между прочим, на 1,5° выше нормы.

Месячное количество осадков в июне ожидается в пределах 49-90 мм, что в пределах (80 – 120%) нормы.

Так или иначе, как сообщал OBOZ.UA, весенние заморозки и погодные аномалии уже существенно повлияли на урожай фруктов в Украине (что, очевидно, повлияет и на цены). Больше всего пострадали абрикосы, персики, черешни и другие косточковые культуры. В то же время яблоки и груши могут хорошо уродиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПогода в КиевеПрогноз погодыпогодапрогнозветерливеньдождьУкргидрометцентр
Редакционная политика