'Настоящее воплощение офицера': погиб командир Николай Шевченко, защищавший Украину с февраля 2022 года. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий Николай Шевченко. Мужчина пошел защищать страну в феврале 2022 года с самого начала полномасштабной войны.

Видео дня

Военный служил в 98-м батальоне территориальной обороны "Азов". Об этом в Facebook сообщил побратим погибшего Геннадий Бутенко.

По словам побратима погибшего, Николай Шевченко начал службу 24 февраля в 98-м батальоне ТрО "Азов". До полномасштабного вторжения он занимался проектом "Спортлига АТО".

"Украина потеряла очень порядочного человека и военного офицера в новой формации. Совершенно о нем, что гибнут лучшие. Вечная память друг, верю, что когда-нибудь встретимся на небесах", – говорится в сообщении.

Другой военный отметил, что Николай Шевченко был настоящим воплощением офицера. Также побратим погибшего написал, что погибший военнослужащий за время полномасштабной войны прошел путь от солдата до командира батальона.

"Лучший и достойный. С первых дней адского февраля 22. От солдат к комбату. Всегда впереди, всегда рядом с побратимами и подчиненными. Настоящее воплощение Офицера. Очень больно. Сколько разговоров не закончено и не начато. Братик я никогда не поверю. Ты просто где-то далеко не на связи, как всегда, заводишь ребят на позиции. Ты рядом. От сердца к солнцу. Имел честь воевать вместе", – написал сослуживец погибшего.

Напомним, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!