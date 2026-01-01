Настоящая зима: какой будет погода в Украине 1 января. Карта

В четверг, 1 января, погода в Украине будет оставаться по-настоящему зимней с морозами и небольшим снегом. Такие условия в первый день нового года обусловит арктический воздух, который продолжает поступать с севера.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. "Будет морозно, к тому же, на западе, в новогоднюю ночь также и на востоке и северо-востоке Украины будет выпадать небольшой снег", – отметили синоптики.

Они предупредили, что на дорогах местами будет образовываться гололедица. Ветер будет преимущественно западный, на западе страны – юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью по Украине будет 11-16 градусов мороза, днем – в пределах 6-11 градусов ниже нуля. На юге страны и в большинстве западных областей ночью 5-10 градусов мороза, в дневные часы – 1-6 мороза.

Аналогичный прогноз на 1 января в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По его словам, в первый день нового года в Украину придет "другое барическое образование" с севера, которое определит погоду двух последних дней рабочей недели. "У нас будет преимущественно погода без осадков, только в западных областях ожидаем небольшой снег за счет влияния поля пониженного давления", – сказал Семилит.

Итак, в западных областях будет небольшой снег, а на дорогах местами будет удерживаться гололедица.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 1 января 2026 года, облачно с прояснениями, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха в регионе днем максимально снизится до -11°С.

