Морозы до -16 и метели по всей Украине: где в Новый год ожидать лютый холод

В последний день 2025 года и в первые дни 2026 года погода в Украине будет классической зимней. Будут господствовать морозы, иногда довольно существенные, до -16 градусов. В то же время будут и периоды относительного потепления с дневными "плюсами". Что касается погоды в новогоднюю ночь, то она удивит морозами, снегом и гололедом.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

В последний день года, 31 декабря, и в новогоднюю ночь, по прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, на погоду в стране будет влиять "тыловая часть" циклона с центром на северо-восток от Украины. Из-за этого ожидается небольшой снег. "Только на юге и юго-востоке он будет более локальный, будет выпадать местами". В нескольких областях – Житомирской, Винницкой и Одесской – ожидается сильный порывистый ветер.

Синоптик предупредил, что в новогоднюю ночь на дорогах местами будет образовываться гололедица. "Поэтому здесь стоит быть внимательными и осторожными, особенно водителям и пешеходам на тротуарах, ведь будет довольно скользко".

В новогоднюю ночь ожидаются морозы до -13 градусов, зато днем синоптики прогнозируют -5... -10 градусов. На севере страны ночью до -10 градусов, днем -4... +1 градус.

В то же время в первый день нового года, 1 января, в Украину придет "другое барическое образование" с севера, которое определит погоду двух последних дней рабочей недели. "У нас будет преимущественно погода без осадков, только в западных областях ожидаем небольшой снег за счет влияния поля пониженного давления". Итак, в западных областях будет небольшой снег, а на дорогах местами будет удерживаться гололедица.

2 января влияние этого поля пониженного давления с небольшим снегом распространится на северную часть, а также на Закарпатье и Карпаты. Там синоптики прогнозируют небольшой снег. В то же время на остальной территории будет без существенных осадков. В то же время произойдет ощутимое снижение температуры. На востоке и северо-востоке страны ночью ожидаются морозы до -16 градусов, днем в пределах -2... -7 градусов. На остальной территории температуры будут оставаться в таких же пределах, как и 1 января, то есть от -8... -13 градусов, на западе и юго-западе страны до -8 градусов. Однако днем синоптики предусматривают -3... +2 градуса. Теплее всего в дневные часы будет на юге страны, где ожидается +1... +6 градусов.

Какой будет погода в Украине в первые выходные нового года

В субботу, 3 января, в Украине будет местами небольшой, а на Закарпатье, в Карпатах, в восточных и местами центральных областях уже более умеренный мокрый снег и дождь "за счет того, что воздушные потоки изменятся на юго-западные и будет поступать более теплая воздушная масса", – сообщил синоптик. В ночные часы температура будет в пределах 0... -6 градусов, днем -3... +3 градуса. На юге и востоке страны ночью 0... +6 градусов, днем до +9 градусов.

В то же время в воскресенье, 4 января, ночью на востоке и юго-востоке, на Закарпатье и в Карпатах, а днем по всей территории Украины "будет выпадать снег, мокрый снег, на юге и востоке страны преимущественно дождь". При этом температура в ночные часы будет оставаться "минусовой", в пределах -3... -9 градусов. Зато в дневные часы по территории Украины в основном будет 0... -6 градусов. На юге и востоке страны теплее, ночью 0... +6 градусов, днем до +9 градусов.

Какой будет погода на следующей неделе?

"В общем, если смотреть на консультативный прогноз, который является предварительным, на период 5-9 января, то на юге и востоке страны ожидается мокрый снег и дождь, температура в ночные часы будет снижаться до -6 градусов, а днем будет оставаться -3... +3 градуса. Во всех остальных областях будет снег и мокрый снег, температура ночью будет снижаться до -12 градусов, а днем будет 0... -6 градусов. То есть существенных повышений температуры по всей территории Украины мы пока не ожидаем. Только на юге и востоке страны будет такое определенное повышение до плюсовых значений и вместе с тем изменение твердой фазы осадков на смешанную и жидкую, то есть на мокрый снег и снег с дождем", – сообщил Иван Семилит.

Детальный прогноз погоды на каждый день по всем регионам Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 4 января. Они показывают, что погода в стране претерпит существенные изменения в ближайшие дни.

В четверг, 1 января, на всей территории Украины будут господствовать отрицательные значения температур. Ночью столбик термометра будет опускаться до -12 градусов на западе и севере, до -9 градусов в центре и на востоке, до -6... -8 градусов на юге. В дневные часы прохладнее всего, до -8 градусов, будет на севере и северо-востоке страны, теплее всего – на юге, где синоптики прогнозируют 0... -2 градуса. Осадков в этот день не ожидается.

В пятницу, 2 января, в ночные часы морозы до -14 градусов возможны в северных областях Украины и на северо-востоке. В центре и на востоке будет -10... -12 градусов. В то же время на западе ожидается существенное потепление по сравнению с предыдущим днем – ночные значения повысятся до -4... -6 градусов. В дневные часы на большей части территории страны столбик термометра будет пересекать отметку 0 градусов. До +5 градусов ожидается на юге, до +2 градусов на западе и в центре. Зато на севере днем будут сохраняться небольшие морозы. Существенных осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

В субботу, 3 января, произойдет еще одно существенное изменение погоды в сторону потепления. "Плюсовые" температуры в ночные часы ожидаются на юге (до +5 градусов), на востоке (до +3 градусов) и нескольких центральных областях. На западе и севере будет -2... -4 градуса. Днем в большинстве регионов температура воздуха будет колебаться вокруг отметки 0 градусов. Теплее всего в этот день будет на Харьковщине (до +5 градусов), на Запорожье и на юге страны (до +7... +9 градусов). Небольшой мокрый снег и дождь синоптики прогнозируют на большей части страны.

В воскресенье, 4 января, произойдет очередная смена погоды. В ночные часы на большей части страны, кроме юга и юго-востока, ожидаются морозы до -8 градусов на севере, до -7 градусов на западе и до -6 градусов в центре. Днем "плюсовые" температуры будут господствовать на юге и востоке – до +9 градусов. На остальной территории синоптики предусматривают небольшие морозы до -4 градусов. В центре и на западе страны возможен мокрый снег.