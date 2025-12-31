Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевской области в первый день 2026 года

В Киеве в четверг, 1 января 2026 года, облачно с прояснениями, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха в регионе днем максимально снизится до -11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 1 января по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. По области на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 11-16°С мороза, днем 6-11°С мороза; в Киеве ночью 11-13°С мороза, днем 8-10°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -10°С... -8°С; Мироновка -10°С... -8°С; Фастов -10°С... -8°С; Яготин -9°С... -7°С; Барышевка -9°С... -7°С; Борисполь -10°С... -8°С и Вышгород -10°С... -8°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Утром, возможно, пройдет мелкий снег, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

