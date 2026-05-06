'Настоящая чистая река': на Львовщине во время ремонта дороги обнаружили тоннель времен Австро-Венгрии

В Стрые на Львовщине во время ремонта дороги на улице Независимости коммунальщики обнаружили вход в тоннель времен Австро-Венгрии. Как оказалось, там течет чистая вода, а более ста лет на этом месте протекала река Млиновка.

Как рассказал дигер Андрей Риштун, протяженность тоннеля – более километра. Его размер – два метра на метр. По дну течет родниковая вода, а глубина залегания тоннеля – около метр под дорогой, передает "Суспільне".

"Первое, что поразило, что это настоящая чистая река. Такой ровный плес воды, блики. Старый такой арочный кирпичный туннель, который еще при Австро-Венгрии построен. Это очень красиво. Ну и второе, что поразило, что никто о нем не знал. Всем интересно, неужели в Стрые есть подземелья", – поделился он.

Как объясняет дигер, разница между подземной жидкой Полтвой во Львове и найденным тоннелем в Стрые, что в подземную реку Полтву выведены канализационные трубы.

"Очень долго уже боремся за то, чтобы ее открыть для туристов. И там есть проблема, что это смешанная система, и река, и канализация. Здесь мы имеем только реку. Из того, что мне говорили в Стрийском городском совете, они уже планируют туда делать туристический маршрут. Поэтому, я думаю, скоро мы придем и сможем там снова прогуляться", – рассказывает мужчина.

Материал тоннеля – бетон, кирпич и каменные глыбы. По словам мужчины, в будущем это место планируют сделать туристическим.

Как рассказал директор Стрыйского краеведческого музея "Верховина" Николай Закусов, эта древняя австрийская локация – коллектор, возведенный в начале XX века.

По его словам, систему датируют 1906 годом, когда городские власти начали обустройство канализационной сети. Сейчас этот объект не является основным, а выполняет лишь вспомогательную функцию. Хотя вода в нем проточная, из-за плотной застройки в тоннель все равно попадают сточные воды из жилых домов.

