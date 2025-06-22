'Насильственное задержание граждан недопустимо': Сырский сказал, какое наказание получили работники ТЦК за проступки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что случаи незаконного задержания граждан во время мобилизации являются абсолютно недопустимыми. По его словам, уже более 460 военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) были переведены с должностей из-за нарушений.

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Об этом он сказал на встрече с журналистами. Сырский отметил, что мобилизация продолжается в условиях военного положения до 6 августа 2025 года, и остается критически важной для поддержки фронта.

"Учитывая текущую ситуацию и темпы наращивания вражеской группировки, сохранение и повышение темпа мобилизации является критически важным для обеспечения устойчивости и боеспособности наших войск на фронте. Это позволит поддерживать необходимый уровень личного состава для выполнения оборонных задач", – сказал он.

Главком добавил, что мобилизация происходит и через рекрутинг. Сейчас уже работают 49 центров набора в ЦНАПах, а также шесть центров рекрутинга (Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВС Украины). Особое внимание уделяется новой форме службы – контракта для молодежи18224лет, который позволяет выбирать военную специальность и часть.

"Мы запустили различные проекты для привлечения граждан на военную службу, предлагая максимально прозрачную и гибкую систему. Это позволяет желающим выбирать военные специальности, заключать контракты и даже выбирать воинские части, где они хотят служить", – отметил он.

Сырский также осудил незаконные действия представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, подчеркнув: мобилизация должна быть законной, прозрачной и справедливой.

"Случаи насильственного задержания граждан являются абсолютно недопустимыми. Как следствие, с целью очистки системы, 136 офицеров и 325 других военнослужащих ТЦК и СП, причастных к проступкам, были переведены на другие должности в войсках", – сказал он.

Главнокомандующий выразил надежду, что новый командующий Сухопутных войск генерал-майор Геннадий Шаповалов сможет навести порядок в системе ТЦК.

"Возлагаю много надежд на то, что назначенному командующему Сухопутных войск генерал-майору Геннадию Шаповалову удастся преодолеть эти проблемные вопросы. Надеемся, что его усилия приведут к установлению прозрачной, эффективной и правовой работы ТЦК и СП, которая будет отвечать потребностям общества и обеспечит справедливую мобилизацию для защиты нашей страны", - резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Киеве во время транспортировки в сборный пункт территориального центра комплектования и соцподдержки двое мобилизованных пытались сбежать из машины, разбив стекло. Один из них упал на дорогу и погиб от полученных травм.

– Тем временем в Полтаве мужчина, которого остановили для проверки документов, пытался убежать от ТЦК, нанес телесные повреждения патрульному и повредил служебное оборудование.

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