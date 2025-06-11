В Полтаве мужчина пытался убежать от сотрудников ТЦК и нанес телесные повреждения патрульному: детали инцидента

В Полтаве мужчина, которого остановили для проверки документов во время мобилизационных мероприятий, пытался убежать от ТЦК. В процессе задержания он нанес телесные повреждения патрульному и повредил служебное оборудование.

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Об этом сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП. Инцидент произошел во время совместной работы группы оповещения.

Мужчина отказался предъявить документы и не захотел проехать в территориальный центр комплектования. На законные требования правоохранителей не реагировал, после чего патрульные вынуждены были применить физическую силу на основании статьи 45 Закона Украины "О Национальной полиции" и задержать его.

Во время задержания гражданин нанес телесные повреждения патрульному и повредил бодикамеру. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь.

Мужчина также заявил об ухудшении самочувствия и вызвал себе скорую помощь, которая отвезла его в лечебное учреждение.

"Военнослужащие ТЦК и СП противоправных действий в отношении задержанного гражданина не совершали. В случае выявления признаков незаконной деятельности военнослужащих ТЦК и СП Полтавской области просим сообщить нам по номеру нашего колл-центра 066 032 8924, обратиться на горячие линии высшего командования или в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.

Ранее бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий рассказал, что в Черновицкой области его задержали сотрудники ТЦК, несмотря на наличие отсрочки, отобрали телефон и трое суток удерживали в подвале, после чего доставили в воинскую часть. В ТЦК заявили, что мужчина не имел права на отсрочку.

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