В Киеве во время поездки на сборный пункт погиб мобилизованный: в ТЦК дали объяснения

В Киеве во время транспортировки в сборный пункт Территориального центра комплектования и социальной поддержки двое мобилизованных пытались убежать из машины, разбив стекло. Один из них, к сожалению, упал на дорогу и погиб от полученных травм.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.

"Вниманию общественности и представителей СМИ! В сети распространяется информация и видео, на котором сообщается о попытке побега мобилизованным гражданином в результате которой он упал и погиб", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое из них совершили попытку побега. Они разбили окно машины и пытались покинуть ее.

Во время этой попытки один из мужчин упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия. Сейчас событие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего гражданина", – добавили в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в распределительном центре Киева произошел конфликт между военными и мобилизованными. Последние разговаривали с представителями ТЦК на повышенных тонах, а затем пытались забаррикадироваться в помещении.

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