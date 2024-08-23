'Наши люди – самые смелые': в оккупированном Донецке устроили патриотическую акцию в День флага Украины. Фото

В День флага Украины, несмотря на оккупацию, в Донецке прошла патриотическая акция. Она стала очередным символом несокрушимости и мужества украинцев, ожидающих ВСУ.

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Оставшиеся в оккупированном городе люди почтили национальный символ и напомнили всем, что Донецк – это Украина. Об этом сообщает движение "Желтая лента".

"Не будем вас дальше заставлять ждать, публикуем оставшиеся фотографии. Донецк – это Украина! Наши люди – самые смелые. Лучшие!" – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ежегодно 23 августа украинцы чествуют один из самых главных символов государственности – сине-желтый флаг, который в годы полномасштабной войны стал еще большим символом борьбы за свободу. В этот день 2024 президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Государственного флага Украины. Отмечается, что сине-желтое знамя над временно захваченными территориями означает храбрость тех, кто его поднимает.

Национальная полиция готова обеспечить безопасность во время Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины. Потому что в эти дни существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины.

В частности, на территории государства кроме Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областей ожидается проведение 486 мероприятий по случаю государственных праздников.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом начале своего существования День флага был региональным праздником в Киеве и отмечался 24 июля. Как праздник превратился в общенациональный и почему для него выбрали другую дату, читайте в материале.

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