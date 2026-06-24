"Нас ограбили": сын депортированных из Польши в 1945 году украинцев пытается получить компенсацию за утраченное имущество. Видео

Сын принудительно депортированных с территории Польши украинцев Олег Бухта пытается получить компенсацию за имущество, которое его родители потеряли во время депортации в 1945 году. Мужчина подчеркнул, что у него есть все документы, подтверждающие факт депортации.

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Однако из-за того, что его родители не получили соответствующий статус при жизни, мужчине отказали в выплате. Об этом говорится в сюжете "Суспільного".

"Нас просто ограбили"

Мужчина рассказал, что его мать жила в Хелмском воеводстве, а отец в Люблинском. Когда села окружили вооруженные отряды поляков, людей просто вывозили, а все имущество было потеряно.

Родителей вывезли в Запорожскую область, и выбросили прямо в чистую степь, уже оттуда они добирались на Волынь своим ходом. Мать и отец мужчины при жизни не получали никаких компенсаций. Поэтому сейчас он стремится получить статус наследника депортированных лиц, чтобы возместить потерянное родителями имущество.

"Мы оставили после отца 75 гектаров пахотной земли, 12 гектаров леса, колодец, жилые дома на 125 и 240 квадратов. Ну все описано, все есть, только нам к этому доступа никакого нет. Нас просто ограбили. А в законе написано, что и потомки могут возвращать имущество", – отмечает мужчина.

Что говорит закон

Олег Бухта ссылается на Закон Украины "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку". Как пояснила адвокат Алла Филатова, 16 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал изменения в данный закон, которые вступили в силу в январе 2026 года. Согласно изменениям, украинцы, принудительно переселенные из Польши в 1944–1951 годах, а также их наследники, могут рассчитывать на компенсацию из украинского бюджета.

"В данном постановлении четко предусмотрено, что кроме непосредственно депортированных лиц, право на такую компенсацию имеют и члены их семей. Если человек приобрел такой статус, он имеет право обратиться с письменным заявлением о предоставлении денежной компенсации в Министерство развития. Там необходимо указать соответствующий статус и предоставить справки. После этого на счет перечисляется компенсация в десятикратном размере от прожиточного минимума", – отметила адвокат.

Почему мужчине отказали в выплатах

Как объяснила директор городского департамента социальной политики Елена Петрик, право на денежную компенсацию имеют далеко не все наследники. Она распространяется только на тех, кто родился в местах депортации, либо на тех, чьи родители получили статус депортированных еще при жизни.

"Если человек был включен в эвакуационный лист или у него есть архивная справка, подтверждающая факт депортации, тогда документы подаются и устанавливается статус. Либо если ребенок родился в местах депортации родителей. То есть человек должен быть либо сам депортирован, либо рожден в местах депортации. В случае, если статус был установлен депортированному лицу при жизни, но оно умерло, наследники могут претендовать на выплаты. Если же статус депортированного лица при жизни не был установлен, то никто из членов семьи не может претендовать на его установление, если сам не был депортирован", – заявила Петрик.

Поскольку родители Олега Бухты имели подтверждающие документы, но при жизни не успели официально оформить статус депортированных, их сыну было отказано в льготах.

Напомним, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш констатировал, что отношения между Украиной и Польшей идут "в очень плохом направлении". В связи с этим многие поляки начали задумываться над тем, как будут выглядеть отношения между странами.

Ранее сообщалось, что 19 июня президент Польщи Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, после этого второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов Белого Орла. Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

Леонид Кучма отметил дружбу Украины и Польши, которые "нужны друг другу как никогда раньше". Он назвал "недружественным" решение президента Навроцкого.

Пресс-секретарь Виктора Ющенко подчеркнула, что эта польская награда была вручена не только конкретному человеку, но и являлась знаком уважения ко всему украинскому народу. Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику.

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