Зеленский восстановил память Навроцкого с помощью универсального препарата

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Сейчас все в Польше обсуждают, что не так сделал их президент Навроцкий и почему он из-за своих "красных линий" навлек на себя столько неприятностей.

На самом деле его просто подвела плохая память: он забыл, что Зеленский перед этим опустил Путина, Трампа, друга Навроцкого – Орбана, и сейчас занимается воспитанием Лукашенко.

Но теперь, когда Навроцкий того дерьма уже нахлебался и вошёл в клуб униженных, надеемся, что память у него восстановится (как в том анекдоте, когда Василий Иванович восстанавливал одним препаратом и [польскую] "чувствительность" и [историческую] память: – Василий Иванович, да это же дерьмо! – Петька, пиши, память восстановлена!).

Почему возникли перекосы в наших отношениях с поляками

Когда поляки приняли свой закон, квалифицирующий действия ОУН и УПА как геноцид, а также провозгласили 11 июля Национальным днём памяти жертв, Украина должна была принять зеркальный закон в отношении преступлений АК и батальонов хлопских.

Просто следуя международному принципу взаимности (лат. jus reciprocity), который основан на идее суверенного равенства стран: "я отношусь к твоим гражданам так, как ты относишься к моим". То есть государства должны реагировать друг на друга симметрично – это один из базовых принципов международных отношений и дипломатии.

А также соблюдать международные принципы паритета и эквивалентности.

Сделать это не в пропагандистских, а в чисто технических целях и при этом сказать полякам: "Друзья-поляки, мы вас уважаем, нам самим это не нравится, но международные принципы обязывают, а также заставляет нас необходимость защиты наших граждан от вас".

И подкрепить этот украинский закон обоснованием в виде многочисленных военных преступлений поляков в 1930–40-х годах, которые квалифицируются как геноцид. АК и БХ убили больше мирных евреев и украинцев, чем немцев.

И таким образом сбалансировать перекосы в наших отношениях с поляками.

"Польская помощь"

Но как только начинаются разговоры о зеркальных действиях, из кустов вылезают какие-то испуганные люди и начинают говорить о "польской помощи".

Впрочем, эта "польская помощь" при глубоком изучении может превратиться в мем. Дело в том, что большую часть помощи, которую мы получали от поляков, им компенсировали США. Помню, как в первые недели войны Украина умоляла их продать 30 советских пушек Д-30 1950-х годов выпуска. "Да вы что, – говорили поляки, – мы не можем продавать оружие в зону конфликтов!".

Затем получили разрешение США и все-таки продали нам те старые пушки. В то же время Польша получала от США масштабную программу так называемого backfill ("замещения"): после передачи Украине советской техники Варшава получила возможность ускоренно закупать американские танки M1 Abrams, реактивные системы M142 HIMARS, самолеты F-35 и другое вооружение на льготных условиях и при финансовой поддержке США.

Учтите, что в начале вторжения поляки ужасно испугались, что Украина не устоит – и они будут следующими. Поэтому они спасали не Украину, а себя, ведь знали, что их армия сбежит. И это стало понятно, когда Украина переломила ход войны – тут же поляки открыли против нас фронт гибридной войны и пытаются нанести удар в спину.

В начале вторжения Украина просила у поляков старые МиГ-29, но гордая шляхта отмахнулась. Теперь Украина уже не хочет польские МиГ-29 – это старые машины, которые нуждаются в ремонте, запчастях и ресурсе двигателей. Для Украины теперь важно не просто получить самолеты, а получить боеспособные самолеты. А сейчас поляки жалуются, что Украина не выполняет какие-то договоренности по самолетам.

Что касается польской логистики – все транспортные компании, привлеченные для перевозки оружия в Украину, платят полякам за их логистические услуги и за использование их логистики. А там, где поляки тратят собственные средства, они оформляют все по статье "взнос в НАТО".

Так что не переживайте – поляки никогда не окажутся в минусе, тем более не будут тратить собственные средства на украинцев, которых они ненавидят. Польша действительно приняла очень большое количество украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения и получала на это финансовую поддержку от ЕС и международных организаций, в том числе ООН.

И вы же знаете, как наши беженцы подняли экономику Польши и обеспечили многомиллиардные доходы в польский бюджет.

Вывод из этого может быть только один: украинцам нужно иметь свой гонор – не унижаться перед поляками и не просить у них прощения, если они не просят прощения в ответ, а строить отношения на принципах взаимности и равенства между партнерами.

Иначе они будут стремиться диктовать условия вместо равноправного диалога.

Проверено.