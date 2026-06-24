В Резерв+ может быть недоступно оформление отсрочки на основании инвалидности: Минобороны дало объяснение

В мобильном приложении Резерв+ временно приостановили работу отдельных сервисов, связанных с подтверждением статуса инвалидности. Такие ограничения введены ради предотвращения ошибок при обработке заявлений.

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Сбой вызван некорректными ответами со стороны реестров социальной сферы, с которыми приложение обменивается данными. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что именно сейчас недоступно

По информации оборонного ведомства, по состоянию на 24 июня в мобильном приложении Резерв+ временно недоступна подача заявлений на получение отсрочки от мобилизации на основании инвалидности, онлайн-обновление данных об инвалидности, а также проверка соответствующей информации сотрудниками ТЦК и СП через систему.

Также в министерстве подчеркнули, что эти технические неполадки никак не влияют на уже действующие отсрочки и не лишают граждан права на отсрочку, если на то есть законные основания.

В Минобороны подчеркивают, что как только стабильный обмен данными между государственными реестрами будет восстановлен, все функции в Резерв+ снова станут доступными в обычном режиме. О возобновлении работы сервиса ведомство сообщит дополнительно.

Согласно заявлению оборонного ведомства, другие виды отсрочек в приложении Резерв+ доступны. Временные ограничения затронули только отдельные сервисы, связанные с подтверждением статуса инвалидности военнообязанного.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали хакеров, которые придумали, как зарабатывать на уклонистах. Они создали поддельную версию мобильного приложения Резерв+, установив ежемесячную "абонентскую плату" за доступ.

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