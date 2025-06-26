"Наконец-то стихнет ветер": синоптик уточнила прогноз погоды на пятницу в Украине. Карта

Погода в Украине в пятницу, 27 июня, будет преимущественно теплой. На юге и Закарпатье ожидается умеренная жара от +25 до +30 градусов, в других регионах – от +22 до +26.

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Ветер стихнет, но в западных регионах возможны дожди с грозами. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко в прогнозе погоды, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Пятница в Украине будет теплой, до умеренной жары на юге и на Закарпатье. Ожидается в течение дня 27-го июня +22..+26 градусов, южная часть и Закарпатье прогреются до +25..+30 градусов. Наконец стихнет ветер завтра, будет умеренным или слабым! Западных направлений", – рассказала Диденко.

По данным синоптика, дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере, а также в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории Украины будет сухая погода.

В Киеве в пятницу ветер также стихнет, будет умеренным, западного направления. В течение дня температура воздуха в украинской столице будет колебаться около +24 градусов.

В субботу и воскресенье (28 и 29 июня) в Украине возможны периодические локальные дожди, температура воздуха днем +20..+25 градусов, на юге +25..+29 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха отметила, что существенных изменений в погоде в Украине до конца месяца не предвидится – она будет без устойчивой жары, но при этом с дождями. Ближайшим жарким и без осадков, вероятно, будет только последний день месяца.

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