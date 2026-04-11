'Надо лечить вас': в рамках обмена Россия вернула украиноязычного жителя Курской области. Видео

В субботу, 11 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В рамках этого обмена Украина вернула России также и гражданских, которые были эвакуированы во время Курской операции.

Среди них в частности оказался и украиноязычный пожилой мужчина, который шокировал российского омбудсмена Татьяну Москалькову. Кадры опубликовали пропагандистские росСМИ.

Как пенсионер шокировал Москалькову

Как стало известно, мужчине, которого зовут Иван Захарович, ему 91 год, и во время общения с кремлевской чиновницей, он говорил по-украински.

Однако та, вероятно, делала акцент на то, что из-за почтенного возраста он не может формулировать понятно формулировать мысли.

"Как это не надо лечить? Надо лечить вас", – сказала на видео Москалькова.

В то же время омбудсмен также прибегла к театральной игре, но почему-то даже для журналистов из прокремлевского пула ее актерское мастерство оказалось неубедительным.

"Вот человеку 91 год, и Иван Захарович говорит – на трактор тяжело ему залазить. Вот что значит "русский человек", – сказала Москалькова.

Обмен пленными 11 апреля

Накануне Пасхи Киев и Москва провели новый обмен пленными. Домой удалось вернуть 182 украинцев, среди них 175 военных и 7 гражданских. большинство из которых находились в плену с 2022 года.

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, в конце марта Зеленский рассказал, что благодаря деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за четыре года полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть домой 8669 военных и гражданских.

Последний обмен состоялся 6 марта. Тогда удалось вернуть 302 украинца. Среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений Сил обороны и двое гражданских.

