Представители страны-агрессора России вдобавок к регулярным террористическим атакам выдвинули очередную порцию требований Украине. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль не намерен прекращать агрессию без устранения "основных причин" начала войны.

В частности, россияне снова вспомнили о НАТО и рассказали о "нацистах". Новую порцию пропагандистских нарративов Небензя озвучил во время брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

РФ не намерена прекращать войну

Представитель России заявил, что перед заключением мирного соглашения Кремль требует устранить "основные причины" начала российской агрессии. По его словам, Украина должна официально отказаться от стремления членства в НАТО.

Также россияне выдали, что Украина представляет для России "военную угрозу" и вдобавок снова рассказал и о "нацистском режиме" в Украине.

Представитель страны-агрессора России фактически дал понять, что Кремль не намерен вести добросовестные и содержательные переговоры без выполнения этих условий, которые РФ выдвигает еще с начала полномасштабного вторжения.

Что предшествовало

В последнее время представители России регулярно заявляют, что путинская армия якобы готова прекратить агрессию, если Украина подарит РФ всю территорию Донецкой и Луганской области.

Однако в середине мая пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков дал понять, что территориальные амбиции Кремля не ограничиваются только Донбассом.

По словам рупора Кремля, президент Украины Владимир Зеленский "должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России". Песков утверждает, что лишь после этого "откроется коридор к полноформатным мирным переговорам".

На просьбу российских пропагандистов уточнить, должны ли украинские войска уйти в том числе с территории Херсонской и Запорожской областей, Песков порекомендовал перечитать заявление диктатора Владимира Путина на встрече с руководством МИД России в июне 2024 года.

Стоит отметить, что 14 июня 2024 года Путин озвучил ультимативные условия для прекращения огня и начала мирных переговоров. Для немедленного прекращения боевых действий диктатор выдвинул ключевые условия: полный вывод украинских войск из всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, военное командование РФ при этом убедило главаря Кремля, что всю Донецкую область можно будет захватить уже к осени 2026 года. Однако территориальные претензии Путина вряд ли остановятся на Донбассе, и он потребует отдать России еще больше украинских территорий.

