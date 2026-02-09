'Надо делиться положительным опытом': омбудсмен назвал лучшую область по качеству мобилизации

В Украине областью с наиболее качественной мобилизацией является Хмельнитчина. Она отличается по разным показателям, в частности по проценту соблюдения законодательных норм.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. В понедельник, 9 февраля, он рассказал о ситуации с мобилизацией на заседании депутатской Временной следственной комиссии.

Лубинец считает, что положительный опыт Хмельницкой области следует перенимать другим Территориальным центрам комплектования и соцподдержки.

"Относительно одних из лучших, если можно так сказать, то у нас отличается Хмельницкий регион. Во время пребывания на Хмельнитчине возникло предложение, что если в отдельном регионе можно проводить мобилизационные процессы с четким соблюдением законодательства Украины, без существенных нарушений прав граждан Украины, возможно, внутри работников, сотрудников, военных ТЦК и СП можно между собой обмениваться практиками", – сказал омбудсмен.

Что касается худших показателей, то в свое время "в негативном ключе на первое место вышел Тернопольский регион".

"Как оказалось, там был запущен пилот, где действующим военным воинских частей дали возможность самим мобилизовать людей. То есть даже не работникам ТЦК", – пояснил Лубинец.

Что предшествовало

Омбудсмен сообщил, что в течение 2025 года его офис получил 6 127 обращений о нарушениях прав граждан при проведении мобилизационных мероприятий. Это почти вдвое больше, чем в 2024-м.

Уполномоченный ВР считает, что работу Территориальных центров комплектования и военных пунктов следует обновить. Положительно на ситуацию повлияют:

цифровизация проверок;

изменение кадрового подхода (в частности, комплектование работниками, которые имеют подготовку и профессиональные качества для работы с гражданскими);

соблюдение стандартов человеческого достоинства и прав человека (к примеру, отмена ограничения свободы передвижения на территории ТЦК и СП. Граждане должны иметь свободный доступ к получению правовой помощи и общению с родными).

