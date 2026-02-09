Необходимы три ключевых шага: Лубинец предложил изменить работу ТЦК

В Украине предлагают обновить работу территориальных центров комплектования (ТЦК) и военных пунктов. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечает необходимость цифровизации, профессионального подбора кадров и соблюдении прав человека.

Он представил три ключевых шага, которые должны улучшить функционирование ТЦК и обеспечить комфорт для граждан. Об этом шла речь на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам Лубинца, в новом формате работы ТЦК все проверки должны осуществляться в электронном формате, что сократит бюрократию и ускорит процессы.

Кроме того, работать с гражданскими должны только те, кто прошел соответствующую подготовку и имеет профессиональные качества для конструктивного общения.

Омбудсмен также отметил соблюдение прав человека: ограничение свободы передвижения граждан на территории ТЦК недопустимы, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к правовой помощи, а общение с родственниками должно быть гарантировано.

Лубинец добавил, что запрет на изъятие телефонов является критическим, ведь без связи родственники могут долго не знать о местонахождении своих близких, что создает серьезные риски для их безопасности и психологического состояния.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 6 февраля, в Днепре трое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) до смерти избили 55-летнего мужчину. Он скончался в больнице в результате травмы головы.

В Днепропетровской области 7 ноября произошел очередной несчастный случай в помещении ТЦК. После прохождения военно-врачебной комиссии мужчина перерезал себе вены.

