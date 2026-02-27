'Надежда на будущее': в Ватикане состоялась презентация марки и буклета, посвященных УГКЦ. Фото

В четверг, 26 февраля, в Ватиканских музеях при участии Блаженнейшего Святослава, Отца и Главы Украинской Греко-Католической Церкви, состоялась торжественная презентация новой почтовой марки Ватикана. Ее посвятили трем важным событиям в жизни УГКЦ и представили вместе с лимитированным филателистическим буклетом.

О событии сообщили в Секретариате Главы УГКЦ в Риме. В сообщении отмечается, что выпуск марки приурочили к юбилейным датам, а само мероприятие состоялось при участии представителей Святого Престола и дипломатического корпуса.

"Мы действительно чувствуем себя обнятыми Святым Престолом этим особым вниманием к нашей истории", – отметил во время презентации Блаженнейший Святослав.

Путь и символы

Участие в презентации приняли архиепископ Эмилио Наппа, Генеральный секретарь Губернаторства Государства-Города Ватикан, отец Феличе Бруно, директор ватиканской почты, владыка Григорий Комар, Апостольский администратор Экзархата в Италии, а также владыка Ириней Билык, епископ эмерит и каноник Папской базилики Санта Мария Маджоре. Присутствовали представители двадцати дипломатических представительств при Святом Престоле, духовенство, общественные деятели и журналисты.

Выпуск марки посвятили 30-летию восстановления Киевской митрополии УГКЦ, 20-летию возвращения резиденции Главы Церкви в Киев и 12-летию освящения Патриаршего собора Воскресения Христова. На марке изображены контуры фасада собора в вечерних сумерках во время блэкаута. По словам Предстоятеля, этот образ напоминает о реальности войны, которую переживает Украина, и одновременно об истории мученичества Церкви.

Открывая мероприятие, отец Феличе Бруно отметил, что Государство-Город Ватикан стремится этим выпуском "выразить близость и любовь к Церкви, которая на протяжении веков подвергалась преследованиям и испытаниям, а последние четыре года несет на себе бремя жестокой и бесчеловечной войны".

Блаженнейший Святослав назвал событие большим моментом утешения для УГКЦ. "Это Божье Провидение, что это событие происходит в контексте скорбного воспоминания четвертого года начала полномасштабной войны в Украине", – сказал он.

Глава Церкви кратко очертил историю Киевской митрополии – от крещения Руси-Украины 988 года до ликвидации в Российской империи 1839 года и дальнейшего возрождения после обретения Украиной независимости. Он напомнил, что после возвращения в Киев УГКЦ не получила ни одного из своих древних храмов и построила новый собор, который после освящения 18 августа 2013 года стал приютом для тысяч людей во время Революции Достоинства и в годы войны.

Свет во тьме

Блаженнейший Святослав отдельно остановился на символике марки. Он отметил, что собор, посвященный Воскресению Христовому, изображен в темноте блэкаута, но под вечерним небом.

"Собор, посвященный Воскресению, несет в себе свет, который не заходит – это свет Воскресшего Христа. Этот свет – это память и сегодняшняя реальность, но также и надежда на будущее", – подчеркнул он.

Предстоятель добавил, что для украинцев вера в Воскресение является источником надежды даже во время войны. "Мы в Украине имеем надежду именно потому, что верим в Воскресение. Это послание, которое наш собор, а также эта марка, представленная сегодня, должны донести человечеству", – отметил он.

От имени Губернаторства Государства-Города Ватикан выступил архиепископ Эмилио Наппа. Он отметил, что выпуск марки стал знаком благодарности за связь, которая объединяет в вере и совместном отстаивании ценностей мира и братства. По его словам, изображенный на марке собор является символом силы и надежды, знаком света Христовой веры, "который никогда не угасает".

Архиепископ также напомнил о сложной истории УГКЦ, которая десятилетиями действовала в подполье и подвергалась преследованиям. Это стало возможным, по его словам, ценой больших страданий и жертвы тех, кто оставался верным Евангелию.

Подробности мероприятия

Во время выступления архиепископ Наппа процитировал слова Папы Льва XIV, произнесенные 28 июня 2025 года в базилике Святого Петра во время встречи с паломниками УГКЦ. Святейший Отец назвал Украину "прекрасной землей, богатой христианской верой","орошенной кровью многих мучеников, которые на протяжении веков даром собственной жизни запечатали верность апостолу Петру и его преемникам".

В завершение он призвал оставаться едиными в одной вере и одной надежде, подчеркнув: "Мы представляем здесь надежду, которая не умирает".

После речей Блаженнейший Святослав вместе с Генеральным секретарем Губернаторства осуществили торжественное открытие марки и ее специальное погашение первого дня выпуска. Также презентовали лимитированный филателистический буклет с памятным конвертом.

Этот проект стал первой совместной филателистической инициативой между Губернаторством Государства-Города Ватикан и Секретариатом Главы УГКЦ в Риме.

