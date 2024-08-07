Китай запустил в космос первую партию спутников, бросающих вызов Starlink Илона Маска: в планах – более 14 000 к 2030 году

Китай активно работает над созданием обширной сети Интернет-спутников. Первую партию из которых Поднебесная уже отправила в космос.

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Китайская государственная компания Yuanxin Satellite успешно запустила 18 из 14 000 Интернет-спутников, которые должны быть выведены на орбиту к 2030 году. Это серьезный вызов американскому проекту Starlink от SpaceX, пишет South China Morning Post.

Китай официально приступил к созданию гигантской сети спутников Интернет Qianfan Constellation (G60 Constellation) в прошлом году с амбициозной целью создания китайской глобальной спутниковой сети на низкой околоземной орбите (LEO). К концу 2025 г. компания планирует отправить на орбиту 648 спутников, чтобы обеспечить региональное покрытие сети. А дальше – сделать свое покрытие глобальным до 2027 года и эксплуатировать более 14 000 спутников к 2030 году. Для сравнения, SpaceX Илона Маска развернула более 6 тысяч спутников за 4 года.

Что такое LEO

По информации экспертов, спутники LEO работают на высоте от 160 до 2000 км над Землей, предлагая меньшие задержки передачи и меньшие потери связи, чем геостационарные спутники.

Starlink является примером такого типа связи, создавая спутниковую сеть Wi-Fi, которая после запуска обеспечивает высокоскоростной бесперебойный доступ в Интернет из любой точки земли.

Спутники LEO также могут предложить более быструю связь через океаны по сравнению с подводными кабелями и являются стратегически важными из-за минимальной слепой зоны и экономической эффективности в отдаленных районах.

Но учитывая ограниченное пространство на орбите, глобальная гонка за ресурсы спутников LEO усилилась. SpaceX планирует запустить 42 000 спутников к 2027 году, в то время как Китай сообщил Международному союзу электросвязи, что намерен развернуть 51 300 спутников.

Однако, благодаря своему раннему запуску, Соединенные Штаты сейчас удерживают значительное лидерство по количеству спутников на орбите.

Ранее OBOZ.UA писал, что космические силы США готовятся глушить сигнал российских и китайских спутников.

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