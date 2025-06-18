Начните день с улыбки: что нужно сделать в среду, 18 июня. Астропрогноз

В среду, 18 июня продолжается 22 лунный день. Луна находится в созвездии Рыб, а Солнце – в Близнецах.

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С чего начать этот день и как его правильно провести, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня первым делом важно улыбнуться.

"Прежде всего, я советую начинать этот день с улыбки. Потому что среда – это день движения, день обмена, день, когда энергия везде передается от одного к другому", – пояснила астролог.

По словам Иситы Гая, сегодня мы будем передавать друг другу свои чувства, свои опыты. "Поэтому это день передачи информации, передачи энергии, передачи чувств", – добавила она.

"И перед тем, как вы в этот день откроете глаза, просто улыбнитесь и потом открывайте глаза. Вы поймете, что когда вы начинаете свой день с улыбки, этот день имеет совсем другой заряд", – сказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака – кому сегодня стоит больше общаться, ведь это будет удачный день для общения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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