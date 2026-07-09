"Начинаем жизнь с новой страницы": защитник Мариуполя Евгений Уманский получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Евгений Уманский получил ключи от собственной квартиры в рамках программы "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с общественной организацией "Сердце Азовстали". Новое жилье стало важным этапом возвращения к мирной жизни после обороны Мариуполя, почти двух лет пребывания в российском плену и тяжелых личных потерь.

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Евгений – кадровый военный, посвятивший службе 25 лет. Полномасштабное вторжение он встретил в Бердянске, а впоследствии был направлен на усиление обороны Мариуполя. Вместе с сослуживцами он защищал один из въездов в город, пережил массированные обстрелы, контузию и две попытки выхода из окружения, во время которых военные выводили из города женщин и детей. После того как боеприпасы закончились, защитник попал в плен, где провёл 21 месяц.

Вернувшись домой, Евгений узнал о смерти жены, которая не дождалась его возвращения из плена. Несмотря на это, после реабилитации он снова вернулся на службу, чтобы продолжить борьбу за своих сослуживцев. Сейчас защитник уже комиссован. И теперь Евгений начинает новый этап жизни уже в собственном доме. "Я даже не мечтал о таком. Душа хочет петь. Очень благодарен Фонду Рината Ахметова, Ринату Леонидовичу. С новой страницы начинаем и продолжаем жизнь", — говорит Евгений Уманский.

Системная поддержка защитников Мариуполя является важным направлением работы Фонда, осуществляемым в партнерстве с ОО "Сердце Азовстали". "Когда мы вручаем квартиры нашим защитникам, самое главное – видеть, что человек вновь обретает уверенность в будущем. Евгений сказал очень важные слова: "Обо мне не забыли". Именно ради этого мы работаем – чтобы наши защитники знали, что они не остаются одни после всего, что пережили", – отметила генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Натальи Емченко, программа "Дома" продолжает развиваться по мере увеличения числа освобожденных из плена защитников Мариуполя.

"Мы уже передали 334 квартиры и движемся к цифре 400, которую анонсировали ранее. В то же время наблюдаем активизацию обменов, и почти в каждом из них возвращаются защитники Мариуполя. Для нас это большая радость и в то же время большая ответственность – сделать все, чтобы каждый из них получил поддержку, в том числе и собственный дом", – сказала Наталья Емченко.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье – это не только решение жилищного вопроса, но и важная составляющая пути посттравматического восстановления после войны и плена.