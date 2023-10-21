Началась осенняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны

Стартовала осенняя смена проекта "Ринат Ахметов — Детям. Мирный отдых детям Украины", которая будет проходить в уютном детском лагере в Закарпатье.

Смены "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова дают возможность пострадавшим от войны в Украине детям полноценно отдохнуть, оздоровиться, найти друзей, овладеть навыками блоггера, открыть для себя разнообразие мира профессий и получить квалифицированную психологическую помощь.

В проекте принимают участие дети 8-15 лет, среди которых те, кто был незаконно депортирован в РФ и вернулся в Украину; дети, потерявшие родителей во время войны; ребята из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновлены; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

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Каждая смена готовит сюрпризы – интересных гостей и профессиональные мастер-классы от лучших представителей медиаотрасли. Дети могут расширить мировоззрение, познакомиться с профессионалами, узнать их путь к успеху, а также на практике попробовать собственные силы в различных видах творчества.

Спокойная атмосфера, свежий воздух, живое общение, много физической активности, развлечения и веселья на переменах "Блогер Кемпу" – все это обеспечивает равновесие, положительные эмоции и значительное улучшение психоэмоционального состояния ребенка. Работа с психологом Фонда Рината Ахметова помогает преодолеть травму войны, успокоиться, снова поверить в себя и в свое будущее.

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В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи уже получили около 5000 детей со всей страны.