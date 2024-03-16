На Земле бушует магнитная буря: сколько она будет продолжаться и как уберечься

В пятницу, 15 марта, Землю после кратковременного геомагнитного затишья накрыла новая магнитная буря. Она имеет среднюю интенсивность и продлится два дня – до 16 марта включительно.

Об этом стало известно из прогноза ученых Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Как известно, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Их провоцируют потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, которые летят к нашей планете.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Нередко после вспышек на Солнце они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу, а также другие симптомы.

Как улучшить самочувствие в период магнитных бурь

Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая. Тем временем отказаться стоит от кофе, алкоголя, курения сигарет и кальяна.

Врачи советуют есть меньше жареной, острой и жирной пищи, расширить рацион сезонными овощами, фруктами и зеленью.

Нелишним будет увеличить физическую активность и больше ходить пешком, проводя время на свежем воздухе. Также регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Если самочувствие уже ухудшилось, при наличии такой возможности, перенесите важные встречи или возьмите выходной. Старайтесь в такие дни свести к минимуму дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года украинцам следует ожидать не менее пяти магнитных бурь разной силы. Специалисты считают, что первый месяц весны будет достаточно интенсивным в плане солнечной активности.

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