Геомагнитное затишье: как правильно подготовиться к следующей магнитной буре

После того, как на Земле бушевала сильнейшая магнитная буря месяца, следующие несколько дней будут спокойнее. В небольшой период с 11 по 15 марта ожидается слабый уровень геомагнитной напряженности.

Но уже 15-16 марта Землю накроет новая магнитная буря средней интенсивности, которую могут ощутить на себе метеозависимые люди и не только. Также осторожно в эти дни необходимо быть беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Недавно ученые выяснили одну интересную закономерность – скорость, с которой человек реагирует на изменение погоды, зависит от психологического состояния. Поэтому неудивительно, что в последнее время количество украинцев с тяжелой степенью метеочувствительности увеличивается, ведь мы находимся в постоянном стрессе и нервном напряжении из-за войны.

Окончательно избавиться от метеочувствительности, к сожалению, невозможно, но можно снизить проявления ее симптомов.

Некоторые меры можно принять еще до начала геомагнитной активности, это поможет избежать негативного влияния магнитной бури на здоровье.

Как правильно подготовиться к следующей магнитной буре

Следует запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу и помогают уменьшить негативное влияние магнитных бурь.

Кроме того, важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Употребляйте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Вместо этого следует увеличить потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Также медики рекомендуют ежедневно находиться на свежем воздухе не менее 30 минут, регулярно заниматься физическими упражнениями и отдыхать должным образом.

Следует заранее позаботиться о наличии обезболивающих или успокаивающих лекарственных препаратов, пить успокаивающий травяной чай.

Также можно использовать техники релаксации, такие как медитация, йога или другие методы, помогающие уменьшить стресс и почувствовать покой. Не стоит забывать и об ароматерапии. Подберите приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года украинцам следует ожидать не менее пяти магнитных бурь разной силы. Специалисты считают, что первый месяц весны будет достаточно интенсивным в плане солнечной активности.

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