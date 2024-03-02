Ожидается пять непростых периодов: когда ждать магнитных бурь в марте и как к ним подготовиться
В марте 2024 года украинцам следует ожидать не менее пяти магнитных бурь разной силы. Специалисты считают, что первый месяц весны будет достаточно интенсивным в плане солнечной активности.
По данным метеорологов, в марте состоится несколько солнечных вспышек, влияние которых будет ощутимо на Земле. Эксперты говорят, что магнитные бури будут разной интенсивности в начале, середине и конце месяца.
Метеорологи составили календарь магнитных бурь на март 2024 года. Однако следует отметить, что прогнозы бурь сразу на месяц могут иметь некоторые неточности, именно поэтому календарь часто обновляют и уточняют.
Когда магнитные бури ждать в марте
3-4 марта – слабая магнитная буря;
9-10 марта – самая сильная в месяце буря;
15-16 марта – буря средней интенсивности;
21-22 марта – слабая буря;
27-28 марта – магнитная буря средней силы.
Что такое магнитные бури?
Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.
Солнечный ветер является по существу потоком ионизированных частиц, двигающихся в пространстве с очень высокой скоростью – 300–1200 км/с.
Когда эти частицы достигают Земли, они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Эти процессы и называются магнитными бурями, которые по сути являются следствием защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.
Взаимодействие заряженных частиц с атмосферой Земли приводит к различным эффектам. Последствия такого взаимодействия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.
Продолжаются магнитные бури от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.
Кто может ощутить на себе действие магнитной бури
Во время активности магнитных бурь некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут испытывать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины. Также осторожно в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:
- головные боли, мигрень;
- тошнота;
- головокружение;
- боль за глазами;
- повышенное или пониженное давление;
- учащенный пульс;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- боли в мышцах и суставах;
- боль в животе;
- сильная усталость.
Как уберечься от магнитных бурь
Легче пережить магнитные бури метео чувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:
Измените рацион: ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.
Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов.
Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.
Нужно увеличить физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком.
Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.
Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь расслабляющим вас хобби, больше общайтесь с домашними любимцами.
Поддерживайте спящий режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе по крайней мере 7 часов сна на ночь.
Соблюдайте эти простые правила за несколько дней до бурь и во время их, и тогда опасный период пройдет для вас незаметно.
Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предостерегли, что в начале весны погода удивит контрастами. Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля в Украине в начале марта ожидается похолодание.
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