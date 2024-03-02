Ожидается пять непростых периодов: когда ждать магнитных бурь в марте и как к ним подготовиться

В марте 2024 года украинцам следует ожидать не менее пяти магнитных бурь разной силы. Специалисты считают, что первый месяц весны будет достаточно интенсивным в плане солнечной активности.

По данным метеорологов, в марте состоится несколько солнечных вспышек, влияние которых будет ощутимо на Земле. Эксперты говорят, что магнитные бури будут разной интенсивности в начале, середине и конце месяца.

Метеорологи составили календарь магнитных бурь на март 2024 года. Однако следует отметить, что прогнозы бурь сразу на месяц могут иметь некоторые неточности, именно поэтому календарь часто обновляют и уточняют.

Когда магнитные бури ждать в марте

3-4 марта – слабая магнитная буря;

9-10 марта – самая сильная в месяце буря;

15-16 марта – буря средней интенсивности;

21-22 марта – слабая буря;

27-28 марта – магнитная буря средней силы.

Что такое магнитные бури?

Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.

Солнечный ветер является по существу потоком ионизированных частиц, двигающихся в пространстве с очень высокой скоростью – 300–1200 км/с.

Когда эти частицы достигают Земли, они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Эти процессы и называются магнитными бурями, которые по сути являются следствием защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Взаимодействие заряженных частиц с атмосферой Земли приводит к различным эффектам. Последствия такого взаимодействия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Продолжаются магнитные бури от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Кто может ощутить на себе действие магнитной бури

Во время активности магнитных бурь некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут испытывать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины. Также осторожно в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

головные боли, мигрень;

тошнота;

головокружение;

боль за глазами;

повышенное или пониженное давление;

учащенный пульс;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

боли в мышцах и суставах;

боль в животе;

сильная усталость.

Как уберечься от магнитных бурь

Легче пережить магнитные бури метео чувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:

Измените рацион: ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов.

Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.

Нужно увеличить физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком.

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь расслабляющим вас хобби, больше общайтесь с домашними любимцами.

Поддерживайте спящий режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе по крайней мере 7 часов сна на ночь.

Соблюдайте эти простые правила за несколько дней до бурь и во время их, и тогда опасный период пройдет для вас незаметно.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предостерегли, что в начале весны погода удивит контрастами. Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля в Украине в начале марта ожидается похолодание.

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