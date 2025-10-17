Помощь фронту на миллионы: авиакомпания 'Украинские вертолеты' передала необходимое оборудование полку беспилотных систем 'KRAKEN'

На днях одна из крупнейших авиакомпаний Украины передала технику и оборудование ранее крупнейшей бригаде в составе Сил обороны Украины. Закономерность во время полномасштабного вторжения, что тыл поддерживает фронт.

Видео дня

Авиакомпания "Украинские вертолеты" привезла в Харьков технику и оборудование стоимостью 4,6 млн грн для полка беспилотных систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третьего Армейского Корпуса. Сейчас во время масштабирования эффективных решений, которые работают, военные нуждались в определенных технологических решениях. Их запрос включал 3D-принтеры, РЭБы, системы связи, компьютеры, ноутбуки и другое оборудование и расходные материалы.

"Помогать Силам обороны – это не опция, это база. Мы в тылу имеем возможность работать только потому, что кто-то выбрал путь борьбы. Меньшее, что мы можем делать, – это поддерживать наших Защитников и Защитниц. Сейчас ты или на фронте, или для фронта. Когда ко мне попадают запросы от военных, то мы в авиакомпании ищем возможности их выполнить полностью и как можно быстрее. Потому что каждый такой запрос – это не о деньгах, это сохраненные жизни, это выигранное время, это шаг к победе", – говорит Председатель Совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

Место встречи выбрали знаковое. Харьков ежедневно отбивает атаки. Бойцы "Kraken 1654" защищали Харьков еще с 2022 года. А весной 2024 года именно бойцы нынешнего Третьего Армейского Корпуса были привлечены к стабилизации северной границы Харьковской области, где и сейчас продолжают эффективно уничтожать врага с ПТРК и FPV.

"Наше подразделение "Kraken 1654" всегда пользуется передовыми технологиями. То есть, мы всегда используем инновации, всегда идем в ногу со временем. Потому что если мы этого не будем делать, в целом наша армия, то мы проиграем. Потому что Россия воюет мясом, а мы должны воевать инновациями, технологиями, роботами и всеми другими средствами, которые у нас есть. Поэтому мывсегда стараемся делать так, чтобы меньше использовать личный состав, а больше – роботизированные системы: дроны обычные, наземные дроны, БПЛА. И то, что вы сейчас видите, то, что передала авиакомпания "Украинские вертолеты" – это именно те средства, благодаря которым мы будем делать эти технологии. То есть, это 3D принтеры – будем делать формы под взрывчатку, формы под сбросы БПЛА, чтобы как можно скорее принести победу украинской армии", – делится Константин Немичев заместитель командира 21-го отдельного полка беспилотных систем "Kraken 1654", который входит в состав Третьего Армейского Корпуса.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" во главе с Владимиром Ткаченко поддерживает военных еще с 2009 года. За время полномасштабного вторжения благотворительность у них оформилась в часть ежедневной работы. Активно развивают три направления поддержки: оказывают помощь боевым подразделениям Сил обороны Украины, выделяют средства на реабилитацию ветеранов и поддерживают семьи погибших военных. Поэтому с особой заботой занимаются детьми-сиротами, которые потеряли своих родителей – героев-защитников Украины. Ради них авиакомпания "Украинские вертолеты" создала благотворительную платформу "Детям наших Защитников", которая масштабировалась по всей Украине.

Всего на благотворительные проекты авиакомпания "Украинские вертолеты" направила за эти 3,5 года 306 млн грн. Из них почти 210 млн грн были для усиления боеспособности фронта. Каждый успешный украинский бизнес должен конвертировать прибыли в приближение желанной Победы.