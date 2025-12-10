На Запорожье спасатели вывезли из-под обстрелов четыре поколения одной семьи. Фото и видео

В Запорожской области продолжается эвакуация мирных жителей из прифронтовой зоны, которая страдает от ударов страны-агрессора РФ. Во вторник, 9 декабря, офицеры-спасатели Пологовского районного сектора вывезли из-под обстрелов четыре поколения большой семьи, которая теперь будет начинать жизнь в другом, более безопасном месте.

Были спасены трое женщин – 81-летняя бабушка, 57-летняя мама и 37-летняя дочь со своими тремя детьми: 14-летним подростком, 9-летней девочкой и мальчиком, которому только недавно исполнился один год. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Там отметили – дом семьи содрогался от взрывов, а страх за жизни детей в конце концов стал невыносимым.

"Мы долго колебались, надеялись, что станет тише. Но когда начались постоянные, безжалостные обстрелы, я поняла – дальше тянуть нельзя. Глядя на своих детей, сердце разрывается от того, что им приходится переживать. Очень за них волнуюсь. Их жизнь и безопасность – это единственное, что сейчас имеет значение. Мы выехали ради них", – подчеркнула мать детей.

Спасатели вывезли семью в транзитный центр в Запорожье. В дальнейшем семью поездом эвакуируют в новое безопасное место жительства.

В ГСЧС рассказали: когда эвакуационное авто добралось до безопасного места, 9-летняя девочка подошла к офицеру, который помогал ей, и, глядя ему в глаза, пообещала: "Когда я вырасту, я обязательно стану спасателем. Я хочу быть как вы – смелой и помогать людям".

Эти слова стали лучшей наградой для офицеров-спасателей громады и доказательством того, что они не просто спасают жизни, но и дарят надежду на будущее, сообщили в службе.

"Спасатели ежедневно рискуют собой, чтобы такие семьи имели шанс на спокойное завтра. Но лучшая помощь для них – это ваша своевременная эвакуация. Поэтому мы еще раз обращаемся ко всем жителям прифронтовых громад: не медлите. Не ждите чуда, спасайте себя и своих родных уже сейчас. Ваша жизнь – самое ценное", – призвали в ГСЧС.

