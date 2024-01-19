На Закарпатье реки вышли из берегов и начали затапливать населенные пункты. Фото и видео

Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод способствовали подтоплению в Хустовском и Ужгородском регионах. В реках Закарпатской области фиксируют значительное повышение уровня воды.

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Об этом сообщают в ГСЧС Закарпатья. Так, река Дусинка затопила часть села Стройное Свалявской громады. Река Боржава залила сельхозугодья в Хустском и Береевском районах.

Спасатели Перечина с помощью мотопомп откачивали воду с территории 4-х домохозяйств по ул. Ужанской, а также работали по ул. Ужгородской, где подтопило подвальное помещение заведения дошкольного образования.

Также зафиксировано подтопление домохозяйств в поселке Межгорье.

В Закарпатском областном центре гидрометеорологии предупредили, что в нижнем течении реки Боржава ожидается усложнение гидрологической ситуации. Из-за повышения уровня воды в реке до 600-650 см, 19 января возможны подтопления автодорог Шаланки – Большие Комяты и Мукачево – Рогатин, возле села Сельце.

Также ожидается подтопление приусадебных участков в селах М. Комяты, Сельцо; сельхозугодий сел Заречье, Сельце, Каменское, В. Комяты, Боржавское, Луково, Белки, Хмельник, отмечают синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, до двух выросло количество жертв взрыва гранат в Керецковском сельсовете Закарпатской области. От полученных травм в реанимационном отделении скончался 47-летний депутат сельсовета.

Известно, что зимой туристы отправляются исследовать достопримечательности, недоступные в другие времена года. Среди них – пещеры, обрамленные снегом и замерзшей водой. Какие локации в этот период нужно посетить каждому путешественнику – читайте здесь.

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