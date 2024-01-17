Зимние красотки: топ ледяных пещер мира

Зимой, когда царят морозы и стоит минусовая температура, туристы отправляются исследовать достопримечательности, недоступные в другие времена года. Среди них – пещеры, обрамленные снегом и замерзшей водой. Какие локации в этот период нужно посетить каждому путешественнику – читайте дальше.

Видео дня

Большой Алецкий ледник

Этот гигант располагается в Швейцарии на южном склоне Бернских Альп. Он начинается на высоте 3800 метров над уровнем моря и имеет очень нетипичный вид, как для пещеры. Гигант протягивается на 23 километра и удивляет своим обрамлением всех, кто пытается его покорить. Может быть, миллионы лет назад здесь протекала река, ведь его дороги очень похожи на устье потока.

Этот альпийский титан мощный и красивый. Перед ним дрожат даже опытные профессионалы, ведь кажется, что он вот-вот и проглотит людей, решивших пройтись по его территории. Но это только на первый взгляд. На самом же деле, глобальное потепление медлительно убивает его. Он незаметно тает, и когда-нибудь, к сожалению, навсегда исчезнет.

И даже при таких факторах не стоит недооценивать пещеру. Чтобы рискнуть и спуститься на глубину, нужно иметь хоть какие-нибудь навыки. Тем, кто не имеет опыта в альпинизме, мы не рекомендуем исследовать этот природный объект. Ведь рейтинг его опасности очень высок.

Но отправляться сюда следует всем, даже чайникам. Кроме ледового грота, здесь обустроены трассы для лыжников и сноубордистов. Синие, красные, черные – для каждого уровня найдется своя дорожка. Также здесь сделано есть смотровые площадки, к которым можно добраться на скоростных лифтах.

Лаунгйокюдль

А эта красавица размещается в Исландии и поражает туристов своими размерами. Ее площадь составляет 940 квадратных километров. Чтобы попасть в "дом Снежной королевы", нужно сесть на специальное транспортное средство. Оно, на минуточку, съедает 45 литров бензина, преодолевая всего 1000 метров. Но на литраж никто не обращает внимания, ведь автомобиль выполняет свою задачу – легко пробирается через сложные ущелья и уверенно себя чувствует на скользкой поверхности.

Кстати, эта машина-проводник названа в честь коня скандинавского бога Одина. "Слейпнир" получил свое имя благодаря наличию восьми колес. Столько же было ног у божественного скакуна.

К сожалению, Лаунгйокюдль быстро тает. Ученые предполагают, что к концу столетия он может навсегда исчезнуть. Об этом свидетельствует даже табличка, которая еще 80 лет назад была точкой начала ледника. Сейчас лед отступил на километры, оставив за собой немного снега и груду камней.

Айсризенвельт

Это самый большой грот на всей планете. С немецкого его название переводится как "мир ледяных гигантов". Долгое время о нем никто и не знал, ведь местность, где он располагается, изолирована от людей. Сюда редко заходили туристы. Он спокойно существовал, пока Антон фон Поссельт-Кцорих не нашел его и не рассказал о нем в своем научном отчете. С тех пор началось тщательное исследование 42-километрового великана.

Впоследствии пещерой заинтересовался спелеолог Александр фон Мерк. Но полностью раскрыть все ее секреты ученому так и не удалось, он погиб во время Первой мировой войны. Чтобы показать значимость работ исследователя, коллеги разместили его прах в одной из систем.

Сам грот формировался несколько миллионов лет. Это не просто длинный тоннель, а настоящий лабиринт, продолжающий видоизменяться по сей день.

Буминг Айс Чесм

А об этой ледяной пропасти узнали совсем недавно. Еще в 2005 году ученые только предположили, что в районе канадских скалистых гор скрыта пещера. И они оказались правы. Вход был найден через три года, когда исследовательская группа пыталась попасть в совершенно другую локацию. В настоящее время объект считается опасным, его исследования продолжаются по сей день. Посему посещать его желательно только профессионалам в составе группы.

Кстати, эту красотку еще называют "холодной ловушкой". Но не пугайтесь, это капкан не для людей, а для воздуха. Попадая внутрь, оно не имеет шанса ни циркулировать, ни выйти наружу, поэтому превращается в снег, а затем в лед. Именно благодаря такому явлению здесь температура никогда не бывает выше нуля градусов.

Кстати, в пещере расположено замерзшее озеро и 22-метровый водопад. Кажется, что он мгновенно застыл, так и не достав своими каскадами поверхности земли.

Поговаривают, что здесь проживают новые, до сих пор незнакомые человечеству микроорганизмы, которые могут оказаться на нашей защите. То есть прийти на смену тем антибиотикам, к которым бактерии стали устойчивыми. Пока это все на уровне предположений, так что с нетерпением ждем новых исследований и открытий.

Если хочется посетить необычные природные достопримечательности, отправляйтесь знакомиться с этими ледяными красотками. Они просто фантастичны. Их должен увидеть каждый житель нашей планеты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых заснеженных курортах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!