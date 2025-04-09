На Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, потому что 'не понимает украинский язык': как его наказали

На Закарпатье суд завершил рассмотрение дела военнообязанного мужчины, который получил повестку и уклонился от мобилизации. Свои действия он аргументировал тем, что "не знает украинский язык".

Видео дня

Теперь у него будет 3 года, чтобы его изучить: именно к такому сроку лишения свободы был приговорен уклоняющийся. Об этом со ссылкой на приговор Береговского районного суда Закарпатской области сообщает ТСН.

Согласно материалам дела, житель Закарпатья в январе 2023 года получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако он не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

В зале суда подозреваемый свою вину признал, однако привел также аргумент, что, по его мнению, является смягчающим обстоятельством.

По словам мужчины, "работники полиции вместе с военными остановили его автомобиль и забрали от него права и документы, после чего повезли в военкомат. Затем его повезли проходить медицинскую комиссию. При этом отметил, что не владеет свободно украинским языком, поэтому лишь частично понимал, что происходит. Хотя сотрудники полиции говорили с ним на венгерском языке, а в ТЦК присутствовал переводчик. Кроме того, показал, что не явился по вызову в военкомат, где ему вручили повестку, поскольку боялся за свою жизнь потому, что там на него кричали и говорили, что он оккупант".

То, что гражданин Украины якобы не смог выучить государственный язык, по мнению адвоката подсудимого, является основанием, по которому он не должен нести наказание за уклонение от мобилизации. Представитель защиты настаивал, что его клиент "не понимает украинский язык, а потому его нужно оправдать".

Представители ТЦК отметили, что призывник не просил их предоставить ему переводчика, он является гражданином Украины и получил соответствующее образование. Они убеждены, что в суде мужчина делал вид, что не понимает язык, потому что ему это выгодно.

В конце концов суд, похоже, пришел к таким же выводам и, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине мужчина отказался от мобилизации, потому что "не знал, что подписывал". А на Львовщине мужчина уклонился от мобилизации, но раскаялся в суде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!