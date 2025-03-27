На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации, но раскаялся в суде: наказали ли его

Во Львовской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Военнообязанный говорил, что в ТЦК его отправили прямо с работы и что не может служить по состоянию здоровья.

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Он раскаялся и просил служителей Фемиды не наказывать его, потому что имеет на содержании жену и малолетнего ребенка. Как передают СМИ, об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда.

Согласно материалам дела, 30-летний житель Львовщины в сентябре 2023 года был признан пригодным к военной службе по мобилизации. Ему дали "боевую" повестку, однако мужчина так и не пришел в ТЦК, чем уклонился от призыва.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он говорил, что его прямо с работы доставили в Терцентр комплектования, где предоставили документы для прохождения военно-врачебной комиссии.

По словам подсудимого, в учреждении к нему "пришли два врача и начали проверять", тогда как других медиков там якобы не было. Он "кровь на анализ не сдавал", жаловался на боль в колене. Затем его документы передали в мобилизационное отделение и военнообязанный говорил, что по состоянию здоровья "не может проходить военную службу". Все же ему вручили повестку на отправку в боевую часть, указав прийти на следующий день с паспортом и другими документами.

"Он действия работников ВВК и решение не обжаловал. Раскаивается в содеянном, просит суд не лишать его воли и учесть, что у него на содержании жена и малолетний ребенок, у жены недавно погиб брат", – говорится в материалах суда.

Во время заседания глава ВВК отметил, что у мужчины раньше не было претензий к решению комиссии. По его словам, на осмотре врачами он действительно жаловался на боль в суставе. Однако у медиков не было данных о том, что раньше житель Львовщины обращался за помощью по этим причинам.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области мужчину, который раскаялся в уклонении от мобилизации, приговорили к двум годам ограничения свободы. На суде он признал вину и объяснил свои действия "конфликтом с представителями ТЦК".

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