На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: в ГСЧС успокоили украинцев. Фото

В селе Кострино, что на Закарпатье, полностью сгорело здание на территории Свято-Покровского монастыря московского патриархата. Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенная рядом и является памятником архитектуры, к счастью, осталась целой.

О пожаре, который начался в семь часов вечера, первым сообщил митрополит УПЦ МП о. Федор. Впоследствии спасатели отчитались, что пожар ликвидирован в 22:00, и успокоили, что церковь Покрова Пресвятой Богородицы невредима.

Если присмотреться на фотографии, предоставленные в ГСЧС, здание монастыря сгорело дотла, остался только пепел.

Очагом возгорания стало деревянное одноэтажное монастырское помещение с мансардным этажом, где пока никто не проживает.

Для ликвидации возгорания к месту было направлено пожарных 8-й и 7-й государственных пожарно-спасательных частей поселка Великий Березный и города Перечин. Впоследствии к ним присоединились специалисты 3-й государственной пожарно-спасательной части города Ужгород, а также добровольцы-пожарные из села Волосянка.

"Пожар быстро распространялся деревянными конструкциями", – отметили спасатели и добавили, что условия тушения пламени были сложные – отсутствие подъездных путей и водоисточников поблизости. Но спасатели проложили магистральные линии и организовали забор воды из местного пруда, обеспечив бесперебойную ее подачу.

В целом пламя успело распространиться на площадь 170 кв.м. Только в девять часов вечера огонь удалось локализовать, и еще час понадобился, чтобы полностью ликвидировать пожар.

"Пострадавших нет. Причину возникновения пожара выясняют правоохранители", – добавили спасатели.

В сети сообщают, что это уже второй за последние годы пожар в монастыре УПЦ МП.

