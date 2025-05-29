На Черкасщине мужчина после получения повестки вызвал полицию в ТЦК: чем все закончилось

В Черкасской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации. Он вызвал правоохранителей в терцентр комплектования (ТЦК), но это сыграло против него.

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На заседании военнообязанный жаловался на военно-врачебную комиссию, но не оспаривал ее решение. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Чигиринского райсуда.

Отмечается, что в сентябре 2024 года этот мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Однако он категорически отказался идти служить.

На суде военнообязанный отрицал свою вину. По его словам, он ехал в Черкассы, где его остановили сотрудники территориально центра комплектования и социальной поддержки.

Когда житель Черкасщины оказался в ТЦК, то вызвал полицию, но правоохранителей якобы к нему не впустили. Мужчина жаловался, что хотя и был комиссован в 2002 году, его признали пригодным к мобилизации. Он также сетовал на ВВК.

Во время судебного заседания было установлено, что у военнообязанного есть диагноз – хроническая люмбалгия, который ВВК не учла. Несмотря на заявления, мужчина не обжаловал решение военно-врачебной комиссии.

В итоге его признали виновным в нарушении мобилизационного законодательства (ст. 336 УКУ) и приговорили за уклонение от мобилизации к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волынской области военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Поскольку ВВК пришла к противоположному выводу, суд признал его виновным в нарушении мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

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