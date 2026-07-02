Имеют ли право ТЦК останавливать автомобили за пределами блокпостов: подробное объяснение

В Украине право останавливать транспортные средства, в частности во время военного положения, принадлежит исключительно полицейским. Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут участвовать в проверках только в пределах своих полномочий.

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Кроме того, они не имеют права самостоятельно требовать от водителей остановить автомобиль. Об этом сообщает издание SUD.UA.

Именно Национальная полиция уполномочена останавливать транспортные средства и требовать от водителей предъявления документов. Представители ТЦК выполняют другие функции, а именно проверяют военно-учетные документы, уточняют военно-учетные данные и осуществляют мероприятия, связанные с мобилизацией.

Во время военного положения проверки могут проводиться как на официально созданных блокпостах, так и за их пределами в случаях, предусмотренных законодательством. При этом право останавливать автомобили остается за полицейскими, тогда как ТЦК могут действовать только в составе совместных групп вместе с полицией или другими уполномоченными органами.

На блокпостах уполномоченные лица имеют право проверять документы, осматривать транспортные средства, грузы и вещи, временно ограничивать движение, а также задерживать лиц или транспорт в случаях, определенных законом. При этом блокпост должен быть создан на основании решения военного командования или военной администрации.

Если автомобиль останавливают за пределами блокпоста, водителю рекомендуют в первую очередь выяснить, кто именно выдвинул требование об остановке, попросить предъявить служебное удостоверение и уточнить правовое основание таких действий. В случае возникновения спорной ситуации юристы советуют фиксировать общение на видео и, при необходимости, вызвать полицию.

Невыполнение законного требования полицейского об остановке может повлечь за собой административную ответственность. Если же требование выдвигает лицо, не имеющее соответствующих полномочий, правомерность его действий зависит от конкретных обстоятельств и должна оцениваться отдельно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновили критерии бронирования военнообязанных работников — теперь обязательными стали средняя зарплата не ниже 25 941 гривны (или 21 618 гривен для прифронтовых территорий) и отсутствие налоговой задолженности. Часть предприятий должна будет повторно подтвердить статус критически важных, а для большинства предприятий ввели упрощенный порядок подачи документов до 10 августа.

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