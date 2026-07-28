На Волыни пограничники спасли несовершеннолетнего, который заблудился в лесу. Видео

Вечером 26 июля на Волыни пограничники спасли 12-летнего мальчика, который заблудился в нескольких километрах от озера Святое недалеко от поселка Заболотье Ковельского района. Он не мог самостоятельно найти дорогу из леса и обратился за помощью к правоохранителям, которые связались со стражами границы.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Несовершеннолетний позвонил на линию "112" и сообщил свое примерное местонахождение. Он постоянно находился на связи с диспетчерами спасательной службы.

Около 22:00 они передали данные о заблудившемся мальчике пограничникам. На поиски ребенка отправился наряд пограничного поста "Тур" в составе оператора БпЛА и кинолога со служебной собакой.

Уже через 15 минут пограничники нашли мальчика. Он, стоя на земле, видел дрон пограничников и сообщал о своем местонахождении.

"В темноте подросток рисковал упасть в воду или получить травму из-за природных препятствий. Благодаря пограничникам ребенок не пострадал", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники провели спасательную операцию в Черном море после атаки российского дрона на сухогруз "Venturo". Военнослужащие обнаружили и спасли гражданина Филиппин, который почти сутки находился в дрейфующей спасательной шлюпке.

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